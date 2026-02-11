Conad risponde ad Andrea Pucci dopo l'evento annullato, "ha violato la privacy di una nostra collaboratrice"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi l’ingaggio disdetto da Conad: non si placano le polemiche attorno alla figura di Andrea Pucci. Nelle scorse ore il comico ha rivelato sui social la decisione della catena di supermercati di disdire il suo ingaggio per un evento aziendale. Ora è arrivata la replica dell’azienda, che parla di “reazione scomposta” e accusa Pucci di aver violato la privacy di una dipendente, diffondendo una foto della comunicazione ricevuta riportante i dati personali della collaboratrice.

Conad e l’ingaggio saltato ad Andrea Pucci

Conad aveva ingaggiato Andrea Pucci affinché partecipasse a un evento aziendale, ma dopo le polemiche che avevano travolto il comico e la rinuncia a co-condurre il Festival di Sanremo, ha ritirato l’invito.

Il passo indietro era stato deciso per evitare che il brand della catena di supermercati venisse associato a Pucci in un momento di elevata esposizione mediatica.

ANS

A rendere nota la vicenda è stato lo stesso comico, che nella giornata di lunedì 9 febbraio ha postato nelle storie su Instagram uno stralcio della comunicazione ricevuta dall’azienda.

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”, aveva commentato Pucci.

La notizia, ripresa da agenzie e giornali, ha quindi provocato una nuova ondata di polemiche, questa volta contro Conad: proprio quello che l’azienda voleva evitare.

Conad replica al comico dopo le polemiche

Ora è arrivata la replica di Conad, attraverso una lettera inviata al Corriere della Sera.

Nella comunicazione la catena di supermercati respinge alcune ricostruzioni secondo cui il passo indietro sull’ingaggio sarebbe dovuto a divergenze di carattere politico.

“Le cooperative Conad – si legge nella lettera – non hanno alcun pregiudizio ideologico nei confronti del professionista Pucci, come dimostrano le collaborazioni con lui già avvenute in passato”.

“Ha violato la privacy”

Se Andrea Pucci non ha gradito l’evento annullato, allo stesso modo Conad non ha accolto bene il post del comico, definendolo una “reazione scomposta“.

L’azienda accusa Pucci anche di aver violato la privacy di una dipendente: “Non possiamo, però, non esprimere il nostro disappunto per la sua reazione scomposta, con la pubblicazione di un contenuto social che ha violato la privacy di una nostra collaboratrice, esponendola all’azione di possibili hater in rete”.

Pucci aveva infatti postato uno screenshot della comunicazione ricevuta, una mail inviata dall’area comunicazione di Conad, riportante dati personali della dipendente che l’ha firmata.