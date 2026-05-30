Concerti di Kanye West e Travis Scott annullati a Reggio Emilia per "motivi di sicurezza", il motivo

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I concerti di Kanye West e Travis Scott previsti a Reggio Emilia non si terranno. È la decisione arrivata dopo la riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al Prefetto Salvatore Angieri. E proprio quest’ultimo ha disposto l’annullamento degli eventi. “Per motivi di ordine e sicurezza pubblica”, appunto, nel rispetto dell’articolo 2 del Tulps, ovvero il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In questo modo il Prefetto ha accolto le istanze del Codacons e della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia.

Annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott

Come anticipato, il Prefetto Salvatore Angieri, dopo l’incontro con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza tenutosi il 25 maggio, ha disposto l’annullamento dei concerti di Kanye West e Travis Scott previsti per il 17 e il 18 luglio.

La decisione è stata presa sulla base di “approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security” e “ai sensi dell’art. 2 del Tulps“. Sicurezza e ordine pubblico, secondo la nota riportata da La Stampa, verrebbero compromessi soprattutto perché i due eventi si terrebbero a una distanza di 24 ore.

ANSA

L’Rcf Arena ha una capienza di 103 mila spettatori, per questo il problema si crea con la “stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell’elevato afflusso di pubblico previsto nell’arco di 24 ore”.

Nel contesto decisionale, inoltre, ha assunto un importante “rilievo l’annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni“.

Cosa dice l’art. 2 del Tulps

Come si legge su Brocardi.it, secondo l’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il Prefetto ha “facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.

La sua decisione può essere contestata, e “chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l’interno“.

Le proteste contro i due eventi a Reggio Emilia

Come anticipato, con questa decisione il Prefetto ha accolto le istanze del Codacons e della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia. Come riporta 24 Emilia, il Codacons ha espresso “soddisfazione per la decisione della Prefettura di Reggio Emilia che accoglie in pieno le nostre richieste”.

L’associazione, inoltre, propone che vengano annullati “anche i concerti di rapper e trapper italiani che, attraverso i loro testi e i loro comportamenti, diffondono tra i giovani idee tese alla violenza, al razzismo, al sessismo e all’omofobia“.