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Si è concluso senza incidenti il doppio appuntamento musicale di Vasco Rossi allo Stadio Del Conero di Ancona, dove 64.000 spettatori hanno assistito alle due tappe del tour, grazie a un imponente dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell’ordine e dagli enti locali. L’evento, che ha coinvolto anche pubblico proveniente da fuori regione, è stato gestito attraverso un coordinamento accurato e una serie di misure preventive che hanno assicurato il regolare svolgimento delle serate.

Un dispositivo di sicurezza senza precedenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la gestione delle due serate del 23 e 24 giugno dedicate ai concerti di Vasco Rossi ha richiesto una pianificazione dettagliata. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante, ha organizzato diverse riunioni per definire le strategie operative, mentre il Questore Capocasa ha emesso un’ordinanza che ha dato il via ai servizi di ordine pubblico già dalla serata di lunedì 22 giugno.

Per garantire la sicurezza e la tranquillità dei partecipanti, sono stati impiegati oltre 400 operatori appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale. Il Centro Operativo Sicurezza (C.O.S.), attivato presso lo stadio, ha coordinato tutte le attività, assicurando un monitoraggio costante dell’evento e una gestione tempestiva di eventuali criticità.

Gestione dei flussi e viabilità: nessuna criticità

Un’attenzione particolare è stata riservata alla gestione dei flussi di pubblico. Sono state predisposte aree di sosta dedicate e attivato un servizio gratuito di bus navetta su tre linee, che ha permesso un afflusso e un deflusso ordinati. In particolare, nella seconda serata, il deflusso si è concluso regolarmente alle ore 00.40, circa un’ora e trenta dopo la fine del concerto, senza che si registrassero problemi.

Le forze dell’ordine hanno inoltre intensificato la vigilanza e la regolazione del traffico presso il casello di Ancona Sud e lungo le principali arterie stradali, predisponendo sistemi di immissione controllata e deviazione dei flussi veicolari in caso di necessità. Anche la stazione ferroviaria di Ancona è stata oggetto di particolare attenzione, con servizi di vigilanza rafforzati per garantire la sicurezza dei numerosi viaggiatori nelle fasi di rientro.

Collaborazione tra enti e volontariato

All’interno dello stadio, l’organizzazione dell’evento ha impiegato oltre 300 addetti alla sicurezza, incaricati della gestione degli accessi, della vigilanza e del supporto al pubblico. Questi operatori hanno lavorato in stretto raccordo con le forze dell’ordine, sotto il coordinamento del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica.

Determinante è stato anche il contributo della Protezione Civile, che ha messo in campo oltre 100 volontari per ciascuna giornata, impegnati nelle attività di assistenza al pubblico e supporto alla viabilità. La Polizia Locale ha curato la regolazione del traffico urbano, la gestione delle aree di parcheggio e l’attuazione del piano di viabilità concordato durante il Tavolo Tecnico del Questore.

Controlli amministrativi e contrasto ai reati

La Guardia di Finanza ha svolto attività di controllo mirate, con particolare attenzione al contrasto della vendita abusiva di tagliandi e della contraffazione. Parallelamente, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato verifiche sul rispetto delle prescrizioni relative alla somministrazione di bevande e alla sicurezza degli esercizi commerciali presenti nell’area dello stadio.

Illuminazione e sicurezza sanitaria

Per migliorare la visibilità nelle ore notturne e garantire la sicurezza nelle aree di parcheggio limitrofe allo stadio, sono state installate 10 torri-faro. Questo intervento si è rivelato particolarmente efficace soprattutto durante le fasi di deflusso del pubblico.

Il dispositivo sanitario predisposto per l’occasione ha assicurato la presenza di ambulanze, personale medico e infermieristico, oltre a un Punto Temporaneo di Soccorso, garantendo interventi tempestivi ed efficaci in caso di necessità.

Un bilancio positivo per la sicurezza pubblica

Il Questore Cesare Capocasa ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a tutte le componenti coinvolte, sottolineando come la piena collaborazione tra istituzioni, forze di polizia, enti locali, volontariato, sistema sanitario e organizzazione abbia permesso il regolare svolgimento delle due serate in una cornice di sicurezza partecipata e integrata. Non si sono registrate turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, confermando l’efficacia del modello adottato.

Le due tappe del tour di Vasco Rossi allo Stadio Del Conero hanno rappresentato un banco di prova importante per la gestione di eventi di massa, dimostrando come la sinergia tra le diverse componenti possa garantire la sicurezza dei cittadini e il successo di manifestazioni di grande richiamo. L’esperienza di Ancona potrà così costituire un modello di riferimento per eventi futuri di analoga portata.

ANSA