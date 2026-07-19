Concerto Bad Bunny annullato per maltempo a Milano, critiche e accuse all'organizzazione: "Poteva finire male"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’atteso concerto milanese di Bad Bunny a Milano è stato definitivamente annullato a causa di un violento nubifragio condito da fulmini e grandine, che ha provocato diversi feriti alla testa tra gli 80mila spettatori presenti. Gli utenti hanno espresso dure critiche all’organizzazione per la gestione dei flussi e la mancanza di indicazioni durante l’evacuazione. Live Nation ha confermato il rimborso totale dei biglietti.

Violento nubifragio, stop al concerto di Bad Bunny

Una tempesta di estrema violenza ha causato l’interruzione definitiva e il successivo annullamento della seconda data milanese del celebre artista portoricano Bad Bunny, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura.

Lo spettacolo, unica tappa italiana del “Debí tirar más fotos World Tour”, era iniziato da appena una trentina di minuti quando sulla città si è abbattuto un fortissimo nubifragio caratterizzato da fulmini, raffiche di vento e una pesante grandinata.

ANSA

Di fronte al repentino peggioramento delle condizioni meteo, l’organizzazione ha dovuto interrompere l’evento per tutelare l’incolumità pubblica, ordinando l’evacuazione immediata dell’area per la fiumana di 80.000 fan presenti. Il deflusso di massa è stato supportato in urgenza dai Vigili del Fuoco e dalle Forze dell’Ordine.

Le feroci critiche alla sicurezza

La gestione dell’emergenza ha sollevato pesanti polemiche e critiche da parte degli spettatori, rimasti intrappolati sotto chicchi di ghiaccio di enormi dimensioni. Inizialmente, gli altoparlanti avevano invitato il pubblico a rimanere fermo al proprio posto in attesa che la perturbazione passasse, lasciando migliaia di persone senza coperture.

“Ci hanno detto che dovevamo aspettare dieci minuti perché smettesse, ma ci hanno lasciato senza copertura e senza alcun aiuto per gestire la situazione”, ha denunciato una ragazza presente all’evento.

Molti fan hanno lamentato la totale assenza di indicazioni chiare durante la fuga: “Eravamo uno addosso all’altro. Non c’era nulla che garantisse la sicurezza”.

Il bilancio medico registra diversi feriti al corpo e alla testa, soccorsi dal personale del 118. Sui social i testimoni descrivono scene di panico totale, da “La gente urlava, ho visto la morte” a “Il concerto di Bad Bunny è stato come un film horror”.

Il caos nei trasporti

Il deflusso degli 80mila spettatori ha paralizzato l’intera zona di San Siro, complice la chiusura anticipata della fermata della metropolitana Uruguay e le consuete restrizioni dell’Ippodromo, generando un ingorgo peggiore del solito alle stazioni laterali.

A poche ore dal caos, la società organizzatrice Live Nation ha emesso una nota ufficiale confermando che l’evento non verrà riprogrammato a causa di insormontabili problemi logistici. L’azienda ha annunciato il rimborso integrale dei tagliandi, inclusi i diritti di prevendita, che avverrà tramite i circuiti ufficiali come TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket.

Resteranno invece escluse dal risarcimento economico le spese accessorie sostenute dai fan per i trasporti, gli alberghi o i parcheggi limitrofi.