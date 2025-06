Concerto dei Linkin Park a Berna cancellato per problemi di salute e rinviato al 2026, delusione per i fan

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Delusione e apprensione per i fan dei Linkin Park dopo l’annullamento improvviso del concerto previsto a Berna. La band ha comunicato la cancellazione della data svizzera del tour europeo il giorno stesso dell’evento, facendo riferimento a dei problemi di salute non meglio precisati di uno dei componenti del gruppo.

L’annuncio

L’annullamento del concerto in programma nella serata di venerdì 20 giugno è stato comunicato tramite i canali social della band e dei promoter ufficiali tramite i social nel pomeriggio dello stesso giorno.

I Linkin Park non hanno specificato che tipo di emergenza si sia verificata tale da rinunciare all’esibizione, né quale componente sia stato interessato dal problema di salute. Al momento non è stato reso noto se l’impedimento possa fare saltare anche la prossima data in programma all’Ippodromo La Maura di Milano martedì 24 giugno, che, in attesa di aggiornamenti, rimane dunque confermata.

Il comunicato dei Linkin Park

“È con grande tristezza che siamo costretti ad annullare lo spettacolo di questa sera – si legge nella nota diffusa dai Linkin Park – C’è stato un problema medico all’interno della band e, purtroppo, non siamo nelle condizioni di esibirci questa sera. Abbiamo sempre amato la Svizzera ed eravamo entusiasti di suonare qui”.

Con il comunicato pubblicato anche attraverso una storia sul profilo Instagram, il gruppo precisa di non aver preso alla leggera “la scelta di annullare e offriamo le nostre più sincere scuse a tutti i fan colpiti da questa decisione”

Concerto di Berna riprogrammato nel 2026

Il gruppo ha assicurato ancora nel comunicato che per rimediare lo spettacolo di Berna sarà riprogrammato all’interno del tour europeo del 2026. Come confermato dagli organizzatori, i biglietti rimarranno dunque validi per la prossima data nella città svizzera.

“Speriamo di poter comunicare la nuova data e i dettagli dello spettacolo del 2026 nei prossimi giorni, e i fan che hanno acquistato i biglietti verranno contattati dalle biglietterie con ulteriori informazioni e opzioni. Grazie per la vostra comprensione” si legge infine.