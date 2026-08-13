Concerto di Jovanotti a Barletta annullato a causa dell'amianto, ipotesi Bari o rimborso del biglietto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il tanto atteso concerto di Jovanotti a Barletta, in programma il prossimo 17 agosto presso l’ex fabbrica cartiera, è stato ufficialmente annullato. La decisione è scattata a seguito del rinvenimento di un frammento di amianto all’interno dell’area industriale dismessa durante le verifiche effettuate dall’Arpa Puglia, rendendo la location inidonea ad accogliere i 33mila fan previsti.

Concerto di Jovanotti a Barletta annullato a causa dell’amianto

Come riporta ANSA, i problemi relativi alla sicurezza del sito industriale di 50 ettari sono iniziati a giugno dopo un primo esposto in Procura.

Nonostante i sopralluoghi iniziali non avessero evidenziato criticità nell’area destinata agli spettatori, l’ultimo carotaggio eseguito dagli esperti dell’Arpa Puglia ha portato al ritrovare di un frammento del materiale tossico nei pressi dell’ingresso.

L’Asl Bat e la Commissione di vigilanza hanno così dichiarato l’inidoneità del luogo per prevenire qualsiasi rischio legato all’inalazione accidentale delle fibre da parte del pubblico.

L’amministratore delegato della società organizzatrice Trident Concert, Maurizio Salvadori, ha chiarito in conferenza stampa la dinamica dei controlli per rassicurare gli acquirenti dei tagliandi del concerto di Jovanotti.

Come ha commentato il sindaco di Barletta

La notizia del definitivo annullamento della tappa pugliese del tour estivo ha scatenato immediate e roventi polemiche a livello locale.

Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha espresso profonda amarezza e rammarico tramite un post diffuso sui propri canali social, definendo lo stop al concerto come una cocente sconfitta per l’intero territorio.

Il sindaco ha sottolineato il forte impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la realizzazione dell’esibizione di Jovanotti fino all’ultimo momento e ha ringraziato le attività ricettive e i commercianti locali che avevano riposto grande fiducia nel notevole indotto economico e turistico garantito dalla massiccia affluenza di pubblico per lo show.

In quale città potrebbe svolgersi il concerto

Dopo l’amaro verdetto, la macchina organizzativa si è subito messa in moto per individuare una location alternativa idonea a recuperare lo spettacolo.

L’ipotesi principale al vaglio dei promoter riguarda un eventuale spostamento dello show nella vicina città di Bari per la data del 19 settembre, escludendo comunque l’impiego dello Stadio San Nicola.

Nel frattempo, la società Trident ha voluto rassicurare tutti i possessori dei tagliandi d’ingresso: i biglietti già acquistati per la data originaria rimarranno validi per il nuovo appuntamento previsto oppure, in alternativa, si potrà fare formale richiesta per ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto sostenuto.