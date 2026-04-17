Concerto di Kanye West a Reggio Emilia a rischio dopo l'annullamento in Polonia, Codacons presenta diffida

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Dopo la Polonia e il Regno Unito, potrebbe saltare anche la data di Reggio Emilia. Il concerto di Kanye West continua a saltare. Lo rende noto il Codacons che in una diffida chiede l’annullamento dell’evento atteso per il 18 luglio presso l’Rcf Arena. Il motivo? Le affermazioni di cui Ye si è reso autore negli ultimi anni, ai limiti dell’antisemitismo e del suprematismo bianco.

A rischio il concerto di Reggio Emilia

Come anticipato, il Codacons ha depositato un’istanza nei confronti della Prefettura di Reggio Emilia affinché venga disposto lo stop al concerto dell’artista presso l’Rcf Arena del capoluogo emiliano.

Il concerto è previsto per il 18 luglio. I motivi sono ben noti: da anni Ye ha riempito le cronache con le sue affermazioni antisemite e vicine al suprematismo bianco.

ANSA

Nell’istanza, scrive Adnkronos, il Codacons parla infatti di “diffusa e crescente controversia internazionale, determinata da dichiarazioni e condotte pubbliche dello stesso, già oggetto di forti reazioni istituzionali“.

La sua performance “potrebbe generare tensioni, manifestazioni di protesta e potenziali situazioni di disordine pubblico“.

La richiesta del Codacons

Quindi il Codacons chiede l’applicazione del “principio di precauzione” che porta l’Autorità a “intervenire anche in presenza di un rischio potenziale“. Quindi alla Prefettura chiede “l’immediato annullamento dell’evento in oggetto, evitando che il territorio nazionale divenga teatro di criticità”.

L’associazione, poi, ricorda che l’Italia è oggi teatro di “forti tensioni sociali e internazionali” e per questo sarebbe d’uopo evitare “eventi divisivi e potenzialmente destabilizzanti”.

Gli altri concerti annullati di Kanye West

Come anticipato, recentemente altri Paesi hanno optato per l’annullamento dei concerti di Kanye West. In primo luogo il rapper era atteso a Londra come headliner del Wireless Festival di Finsbury Park, dal 10 al 12 luglio, ma il governo britannico ha respinto il permesso di accesso nel Paese. Dura era stata la reazione del ministro dell’Istruzione Bridget Phillipson, che aveva dichiarato: “Non c’è spazio per odio, bigottismo o antisemitismo”.

Già nel 2025 l’Australia aveva fatto altrettanto, ma tornando al presente, anche la Polonia ha annullato l’evento di Ye: il rapper era atteso per il 19 giugno presso lo Stadio Superauto della Slesia, ma l’evento “non si terrà per motivi formali e legali”, ha fatto sapere Adam Strzyzewski, direttore dello stadio.