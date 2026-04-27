Concerto di Shakira a Rio de Janeiro "maledetto", morto operaio: 14 giorni prima era stata trovata una bomba

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un operaio è morto a Rio de Janeiro, in Brasile, in seguito a un incidente avvenuto durante l’allestimento del palco per il concerto gratuito di Shakira previsto per il 2 maggio sulla spiaggia di Copacabana. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’uomo è rimasto schiacciato alle gambe da un sistema di sollevamento mentre lavorava per allestire la struttura. Alcuni fan hanno chiesto la cancellazione dell’evento.

Concerto di Shakira, operaio morto

La tragedia è avvenuta domenica 26 aprile. I colleghi sono riusciti a estrarlo e i soccorritori lo hanno trasportato in ambulanza verso il più vicino ospedale. A causa delle gravissime ferite, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

In una breve nota, la società organizzatrice Bonus Track ha confermato il decesso: “Nonostante gli sforzi, purtroppo il professionista è morto in ospedale”.

Testimoni presenti sulla spiaggia hanno raccontato momenti di forte tensione: “Abbiamo visto persone correre e subito dopo la struttura era caduta a terra”, ha dichiarato un uomo presente sul posto, aggiungendo che il lavoratore sembrava ancora vivo al momento del trasferimento in ambulanza.

Da giorni diverse squadre erano impegnate nel montaggio di un imponente palco sulla sabbia della spiaggia di Copacabana, di fronte al Copacabana Palace, in vista di un evento che dovrebbe attirare decine di migliaia di spettatori dal Brasile e dall’estero.

Le reazioni sui social

Dopo la diffusione della notizia, sono state immediate le reazioni sui social: “Prefettura, cancella questo spettacolo! Un operaio è morto per questa struttura senza sicurezza”, ha scritto qualcuno su Instagram, taggando anche la Prefettura di Rio de Janeiro e i profili social di altre autorità.

“Un operaio è morto! Sembra che nessuna morte sia avvenuta… non una nota, un tributo, nessuna informazione al pubblico”, ha lamentato qualcun altro. “Nessuna nota sulla morte del lavoratore?”, ha domandato qualcuno.

Queste le reazioni più recenti, fra le altre centinaia, più datate, che sono entusiaste per l’imminente concerto di Shakira a Rio de Janeiro.

La bomba stordente trovata giorni prima

Nella stessa area, il 13 aprile, la polizia di Rio de Janeiro aveva rinvenuto un ordigno: una granata stordente, dispositivo non letale utilizzato per disorientare temporaneamente. Si indaga per capirne l’origine.