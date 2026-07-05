Concerto di Ultimo, la denuncia dei fan abbandonati in strada senza navette e il caos in metro nel deflusso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Quello di Ultimo a Tor Vergata è stato il concerto dei record con oltre 250mila spettatori, un evento storico per la città di Roma che però ha sollevato anche alcune criticità nell’afflusso e, soprattutto, nel deflusso dall’area designata per lo spettacolo. Sui social tanti fan si sono lamentati dell’organizzazione, sottolineando le difficili condizioni che si sono trovati ad affrontare per poter tornare a casa.

Concerto di Ultimo, numeri da record

Sono numeri mai visti quelli fatti segnare dal concerto di Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, a Tor Vergata: 250mila persone sono arrivate qui da ogni parte d’Italia e d’Europa e, in alcuni casi, vi si sono accampati da settimane pur di strappare un posto buono per godersi lo spettacolo.

Battuti i record registrati dal “Modena Park” di Vasco Rossi nel 2017 ma sui social piovono critiche alla gestione dell’evento che ha messo a dura prova la macchina organizzativa romana.

Problemi nel deflusso, la denuncia dei fan

Come riportato da RomaToday, sui social si trovano decine di video in cui chi è stato al concerto denuncia una situazione difficile nell’afflusso e soprattutto nel deflusso dopo il concerto. “Ci hanno abbandonati in strada. Zero navette, nessuna indicazione, abbiamo dovuto fare chilometri per raggiungere la metro o per tornare al parcheggio”, si legge in alcuni post.

Difficoltà anche nelle connessioni per tanti utenti i cui telefoni non riuscivano più a collegarsi a Internet e che quindi non sono riusciti a utilizzare biciclette e monopattini in sharing. Tanti puntano il dito contro la metro C che, raggiunta dopo lunghi tratti a piedi, si sarebbe fatta attendere per molto tempo con convogli strapieni. “La metro C già dal pomeriggio passava ogni 10/15 minuti e senza aria condizionata, uguale a tutti gli altri giorni con la differenza che c’era da gestire un evento con 250.000 persone. Prenderla al ritorno era impossibile: non c’erano navette, una transumanza di gente disorientata, traffico paralizzato con ambulanze a sirene spiegate che non riuscivano a passare e code di macchine ferme tutta la notte”, si legge tra i commenti della pagina Facebook di Roma Capitale.

Un’altra utente aggiunge: “La metro C che doveva funzionare tutta la notte non era funzionante. L’area era del tutto congestionata, sono state lasciate transenne che costringevano la gente ad andare a imbuto”.

La situazione sulla metro C e gli atti vandalici

Dal canto suo Atac fa sapere che il servizio è stato funzionante tutta la notte, pur non negando previsti e prevedibili problemi dovuti al grande afflusso di utenti per il concerto di Ultimo. L’azienda di trasporto pubblico di Roma ha confermato di aver dovuto fronteggiare una sfida complessa e ha lodato il servizio straordinario messo in atto con oltre 175mila viaggiatori trasportati sull’intera rete metropolitana, rimasta aperta per tutta la notte, con 1.575 corse metro programmate e oltre 260 treni straordinari, con 400 addetti in più rispetto a un normale fine settimana.

Il servizio, secondo Atac, si è svolto “quasi sempre regolarmente” anche ci sono state anche perturbazioni causate da atti vandalici lungo la linea C. Per esempio, intorno alle 2.30 di domenica, nella fase di deflusso, ignoti si sono introdotti lungo i binari all’altezza di Giardinetti, costringendo a rallentare la circolazione. Ancora, verso le 3.50 un’attivazione indebita di maniglia di emergenza si è verificata alla stazione Pigneto, in direzione Colosseo, seguita poco dopo da un episodio analogo a Pantano.

Nonostante questi piccoli intoppi, l’assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, si è detto soddisfatto del lavoro svolto: “Abbiamo mostrato la differenza tra un sistema fragile e uno maturo: non è non avere intoppi, ma saperli risolvere in fretta. Ringrazio i lavoratori, avete dimostrato che il trasporto pubblico non è un ripiego, ma la vera infrastruttura di libertà di una grande città. Stanotte Roma non ha chiuso gli occhi. E, mentre la città cantava, un’altra Roma lavorava nel buio per riportarla a casa. Roma, stanotte, ha fatto una cosa che poche capitali sanno fare. Ricordiamocene, quando parliamo del futuro del nostro trasporto pubblico”.