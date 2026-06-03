Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati denunciati per vendita di prodotti contraffatti durante il concerto di Vasco Rossi a Rimini. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito dei controlli predisposti per garantire la sicurezza pubblica in occasione dell’evento, che ha visto una grande affluenza di spettatori. I soggetti, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e sottoposti a misure di prevenzione.

Individuati due venditori abusivi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Rimini ha organizzato specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei due concerti di Vasco Rossi, svoltisi nelle serate del 29 e 30 maggio. L’obiettivo principale era prevenire e reprimere fenomeni illeciti collegati all’evento, come la vendita abusiva di merchandising contraffatto e il bagarinaggio.

Durante le fasi di deflusso degli spettatori, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha individuato due uomini intenti a proporre al pubblico fascette con segni distintivi riconducibili all’artista, risultate poi essere contraffatte. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare i due soggetti e a identificarli.

Denuncia e accertamenti

I due uomini sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, in concorso tra loro. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di stabilire che entrambi sono cittadini italiani residenti in una provincia del sud Italia e risultano gravati da numerosi precedenti di polizia.

Oltre alla denuncia, nei confronti dei due uomini è stata adottata dal Questore la misura del Foglio di Via Obbligatorio, che prevede il divieto di ritorno nel Comune di Rimini per il periodo stabilito dalla normativa vigente. Questa misura mira a prevenire ulteriori episodi di abusivismo commerciale e a tutelare la sicurezza dei cittadini e degli interessi dei consumatori.

ANSA