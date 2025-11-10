Concerto Foo Fighters il 5 luglio agli I-Days 2026 di Milano, biglietti in vendita sull'app dal 13 novembre
I Foo Fighters saranno in concerto in Italia il prossimo 5 luglio agli I-Days 2026 a Milano: quando e dove acquistare i biglietti in vendita
I Foo Fighters torneranno in Italia per un concerto in programma il 5 luglio agli I-Days 2026 di Milano, i cui biglietti saranno in vendita a partire da giovedì 13 novembre. I rumors sul ritorno nel nostro Paese della band di Dave Grohl si rincorrevano da giorni, ma ora c’è l’ufficialità dell’unica tappa italiana del Take Cover Tour 2026.
- Quando e dove acquistare i biglietti per il concerto dei Foo Fighters a Milano
- Le date in Europa del Take Cover Tour 2026 dei Foo Fighters
- Il cast degli I-Days 2026
Quando e dove acquistare i biglietti per il concerto dei Foo Fighters a Milano
I biglietti per l’atteso concerto dei Foo Fighters agli I-Days 2026 di Milano, previsto il 5 luglio, saranno disponibili in prevendita sull’app I-Days a partire dalle ore 10 di giovedì 13 novembre, su My Live Nation dalle ore 15 di giovedì 13 novembre e in vendita generale dalle ore 10 di venerdì 14 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.
Il concerto rappresenta l’unica tappa in Italia del tour Take Cover 2026 della band capitanata da Dave Grohl. Ad aprire lo show sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura saranno due band molto amate da pubblico e critica: gli Idles e i Fat Dog.
Dave Grohl, leader dei Foo Fighters.
Le date in Europa del Take Cover Tour 2026 dei Foo Fighters
I Foo Fighters festeggiano quest’anno il 30esimo anniversario del loro album d’esordio. Negli ultimi mesi la band ha pubblicato due singoli inediti, Today’s Song (a luglio), e Asking for a Friend (a ottobre).
L’ultimo album di Dave Grohl e soci, But Here We Are, risale al 2023. Nel 2024 i Foo Fighters sono stati protagonisti dell’Everything or Nothing at All Tour.
Di seguito, sono riportate le date europee del Take Cover Tour 2026 dei Foo Fighters:
- 10/6/2026 Oslo, Norvegia
- 12/6/2026 Stoccolma, Svezia
- 15/6/2026 Varsavia, Polonia
- 17/6/2026 Monaco, Germania
- 19/6/2026 Parigi, Francia
- 25/6/2026 Liverpool, Inghilterra
- 27/6/2026 Liverpool, Inghilterra
- 1/7/2026 Berlino, Germania
- 3/7/2026 Vienna, Austria
- 5/7/2026 Milano, Italia
- 8/7/2026 Madrid, Spagna
- 10/7/2026 Lisbona, Portogallo
Il cast degli I-Days 2026
Prima dei Foo Fighters, sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura a Milano per gli I-Days 2026 il prossimo 5 luglio saliranno gli Idles, band britannica capitanata dal cantante Joe Talbot reduce dall’ultimo album Tangk.
Protagonisti della serata saranno anche i Fat Dog, una delle band emergenti degli ultimi anni, che ha fatto il suo debutto con l’album Woof..
I Foo Fighters, gli Idles e i Fat Dog si uniscono ai primi artisti già annunciati per l’edizione 2026 degli I-Days 2026: Florence + The Machine, System Of A Down, Queens Of The Stone Age e Acid Bath.