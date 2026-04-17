Concerto Primo Maggio a Roma, tra i cantanti già in scaletta ci sono Litfiba, Ditonellapiaga, Sayf e Geolier
Concerto Primo Maggio 2026 a Roma, svelati i primi cantanti in scaletta e chi ha vinto il contest 1MNEXT
Si avvicina il concerto del Primo Maggio che, come da tradizione, si svolgerà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. L’iniziativa è promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany. Quest’anno il Concertone sarà legato al tema del “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Gli organizzatori hanno già annunciato diversi cantanti previsti in scaletta.
- Concerto Primo Maggio a Roma: ecco i primi cantanti in scaletta
- I conduttori
- Dove seguire il Concertone e il meccanismo del contest 1MNEXT
Concerto Primo Maggio a Roma: ecco i primi cantanti in scaletta
Sul palco saliranno i Litfiba, Emma Nolde e La Nina. Torna in Piazza San Giovanni in Laterano anche Riccardo Cocciante.
E ancora, ecco le esibizioni di Geolier, Angelica Bove, Sayf, Eddie Brock, Birthh, Frah Quintale, Delia e Ditonellapiaga.
Inoltre è stato reso noto che ci sarà un super big. Ma al momento il suo nome resta segreto. Gli altri artisti che parteciperanno all’evento saranno resi noti nelle prossime ore.
I conduttori
L’edizione 2026, secondo quanto rivelato dalla testata L’Espresso, sarà condotta da Pierpaolo Spollon e Arisa. Tuttavia, sui due nomi, non sono ancora giunte conferme ufficiali.
Lo scorso anno il Concertone fu guidato da Noemi, Ermal Meta, BigMama e Vincenzo Schettini.
Dove seguire il Concertone e il meccanismo del contest 1MNEXT
L’evento sarà come sempre a libero accesso e potrà essere seguito da remoto sintonizzandosi su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay o Rai Italia.
Nel frattempo si è concluso il contest 1MNEXT, che ha il fine di promuovere nuovi talenti. L’iniziativa è organizzata da iCompany, che ogni anno porta sul palco del Concertone i 3 vincitori. Nel 2026 hanno trionfato Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. Saranno loro a poter cantare all’evento del primo maggio.
Di seguito l’elenco dei 12 artisti che hanno raggiunto la fase finale del contest:
- Bambina, cantautrice di origine calabrese;
- Biancamare, cantautrice di Erice (Trapani);
- Cainero, cantautrice di Terracina (Lazio);
- Cristiana Verardo, cantautrice pugliese;
- Daiana Lou, duo nato a Roma formato da Daiana e Luca;
- Giovami, cantautore di Santeramo in Colle (Bari);
- Ilaria Kappler, cantautrice di Napoli;
- Giovedì, band di Roma;
- Macadamia, band di Roma;
- Montegro, cantautore di Lanciano (Chieti);
- Tufo, cantautore di Verbicaro (Cosenza);
- Vaeva, band della Brianza.