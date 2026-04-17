Concerto Primo Maggio a Roma, tra i cantanti già in scaletta ci sono Litfiba, Ditonellapiaga, Sayf e Geolier

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si avvicina il concerto del Primo Maggio che, come da tradizione, si svolgerà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano. L’iniziativa è promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany. Quest’anno il Concertone sarà legato al tema del “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Gli organizzatori hanno già annunciato diversi cantanti previsti in scaletta.

Concerto Primo Maggio a Roma: ecco i primi cantanti in scaletta

Sul palco saliranno i Litfiba, Emma Nolde e La Nina. Torna in Piazza San Giovanni in Laterano anche Riccardo Cocciante.

E ancora, ecco le esibizioni di Geolier, Angelica Bove, Sayf, Eddie Brock, Birthh, Frah Quintale, Delia e Ditonellapiaga.

ANSA

Inoltre è stato reso noto che ci sarà un super big. Ma al momento il suo nome resta segreto. Gli altri artisti che parteciperanno all’evento saranno resi noti nelle prossime ore.

I conduttori

L’edizione 2026, secondo quanto rivelato dalla testata L’Espresso, sarà condotta da Pierpaolo Spollon e Arisa. Tuttavia, sui due nomi, non sono ancora giunte conferme ufficiali.

Lo scorso anno il Concertone fu guidato da Noemi, Ermal Meta, BigMama e Vincenzo Schettini.

Dove seguire il Concertone e il meccanismo del contest 1MNEXT

L’evento sarà come sempre a libero accesso e potrà essere seguito da remoto sintonizzandosi su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay o Rai Italia.

Nel frattempo si è concluso il contest 1MNEXT, che ha il fine di promuovere nuovi talenti. L’iniziativa è organizzata da iCompany, che ogni anno porta sul palco del Concertone i 3 vincitori. Nel 2026 hanno trionfato Bambina, Cainero e Cristiana Verardo. Saranno loro a poter cantare all’evento del primo maggio.

Di seguito l’elenco dei 12 artisti che hanno raggiunto la fase finale del contest:

Bambina, cantautrice di origine calabrese;

Biancamare, cantautrice di Erice (Trapani);

Cainero, cantautrice di Terracina (Lazio);

Cristiana Verardo, cantautrice pugliese;

Daiana Lou, duo nato a Roma formato da Daiana e Luca;

Giovami, cantautore di Santeramo in Colle (Bari);

Ilaria Kappler, cantautrice di Napoli;

Giovedì, band di Roma;

Macadamia, band di Roma;

Montegro, cantautore di Lanciano (Chieti);

Tufo, cantautore di Verbicaro (Cosenza);

Vaeva, band della Brianza.