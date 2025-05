Concerto Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano, cosa sappiamo sulla scaletta e chi sono i cantanti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il 30 maggio 2025, Piazza Duomo a Milano ospiterà l’edizione annuale del concerto gratuito Radio Italia Live, con un evento trasmesso in diretta su TV8, Sky Uno, NOW, Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV che offrirà oltre tre ore di musica dal vivo. L’accesso sarà gratuito, ma richiederà un accredito. Tra i cantanti in scaletta Achille Lauro, Alfa, Brunori SAS, Lucio Corsi, Elodie e Fedez.

Radio Italia Live a Milano

Il concerto Radio Italia Live torna a Milano, in Piazza Duomo, per la sua dodicesima edizione. L’evento si terrà venerdì 30 maggio, ed è organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano.

Si tratta di un concerto gratuito, che però richiede un accredito personale, che è stato possibile richiedere su TicketOne prima dell’inevitabile sold out.

Una immagine del concerto Radio Italia Live del 2024 a Milano: pubblicati i nomi dei cantanti in scaletta per l’evento del 30 maggio 2025

La diretta televisiva sarà trasmessa su TV8, Sky Uno e NOW, mentre la diretta radiofonica è disponibile su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV. Le stazioni della metropolitana Duomo e Cordusio saranno chiuse rispettivamente dalle 12:00 e dalle 19:00 per motivi di sicurezza.

La scaletta dei cantanti

La scaletta ufficiale del concerto non è stata resa pubblica in anticipo. Gli artisti confermati si esibiranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori.

I nomi già pubblicati, elencati in ordine alfabetico, includono Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e Pinguini Tattici Nucleari.

Nel corso della serata, condotta dalle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi, ogni artista eseguirà tre brani.

Gli orari del concerto

Il concerto inizierà alle 20:40 e ha una durata prevista di circa tre ore e mezza. L’ingresso alla piazza è consentito fino alle 18:30, ma è consigliato arrivare con largo anticipo per facilitare i controlli di sicurezza e assicurarsi un buon posto.

Come detto, chi non può essere presente potrà seguire l’evento in diretta su TV8, Sky Uno, NOW, Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV. Inoltre, il backstage sarà disponibile su TikTok LIVE, condotto dalla creator Cecilia Cantarano.

Sia nella giornata di ieri che in quella di oggi in piazza Duomo sono previste le prove ufficiali del concerto, durante le quali l’area è accessibile a tutti.