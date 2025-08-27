Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati e sottoposti a misure di prevenzione dopo una violenta aggressione avvenuta durante un concerto in un locale sul lungomare di Fossacesia. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica, quando i Carabinieri della Compagnia di Ortona sono intervenuti per sedare un litigio tra due gruppi di ragazzi. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i tre giovani sono stati fermati e denunciati per porto ingiustificato di coltello e, per uno di loro, anche per lesioni personali aggravate. Le autorità hanno ritenuto la loro condotta pericolosa per la sicurezza pubblica, adottando misure restrittive immediate.

La dinamica dei fatti: lite e aggressione durante un concerto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte scorsa il lungomare di Fossacesia è stato teatro di un grave episodio di violenza. Durante un concerto molto frequentato, due gruppi di giovani hanno iniziato a discutere animatamente all’interno di un locale. La situazione è rapidamente degenerata e uno dei gruppi ha aggredito fisicamente l’altro. I Carabinieri della Compagnia di Ortona, già impegnati nei controlli del territorio, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare tre ragazzi coinvolti nell’aggressione.

Le accuse: porto di coltello e lesioni personali aggravate

Gli agenti hanno proceduto alla denuncia dei tre giovani per porto ingiustificato di coltello. Uno di loro, in particolare, dovrà rispondere anche del reato di lesioni personali aggravate, avendo utilizzato un coltello per ferire un componente dell’altro gruppo. L’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di identificare rapidamente i responsabili.

Le misure adottate: foglio di via e Daspo Willy

Ai tre denunciati è stato notificato dai Carabinieri l’Ordine di allontanamento e divieto di stazionamento ai sensi dell’ordinanza prefettizia ex art. 2 T.UL.P.S. Ritenendo la loro condotta pericolosa per la sicurezza pubblica, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Chieti ha avviato un’istruttoria che ha portato all’adozione di ulteriori misure restrittive. Per due di loro è stato disposto il foglio di via obbligatorio dal comune di Fossacesia per quattro anni. Al minorenne, invece, è stato applicato il cosiddetto Daspo Willy, che prevede il divieto d’accesso alle aree urbane e ai locali di pubblico intrattenimento di Fossacesia Marina per tre anni.

Le sanzioni previste per le violazioni

La normativa vigente prevede pene severe per chi viola le misure adottate. In caso di inosservanza del foglio di via obbligatorio, il responsabile rischia la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro. La violazione del Daspo Willy comporta invece la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di queste misure per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire episodi di violenza nei luoghi di aggregazione giovanile.

L’episodio avvenuto a Fossacesia rappresenta un monito per tutti i giovani e per chi frequenta i locali della costa. Le forze dell’ordine hanno ribadito la tolleranza zero verso ogni forma di violenza e illegalità, invitando i cittadini a collaborare e a segnalare tempestivamente situazioni di pericolo. Solo attraverso la prevenzione e la collaborazione sarà possibile garantire la sicurezza e la tranquillità delle serate estive sulla costa abruzzese.

IPA