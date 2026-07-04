Concerto Ultimo a Tor Vergata a Roma, la scaletta delle prove aperte a 1500 persone con disabilità e spoiler
Durante le prove è stata svelata la scaletta del grande concerto di Ultimo a Tor Vergata. A Roma si attendono 2.500 persone
I 250mila biglietti a disposizione sono stati venduti in appena poche ore. È già un evento storico il concerto a Tor Vergata del cantante Ultimo, che arriva a Roma con la tappa del suo tour La favola per sempre. Durante le prove, cui sono stati ammessi alcuni fan, è stata svelata la scaletta e un inaspettato spoiler.
- La scaletta del grande concerto a Roma
- 250.000 persone a Tor Vergata
- L’arrivo di Ultimo in elicottero
La scaletta del grande concerto a Roma
Giovedì 2 luglio si sono tenute le prove generali del concerto in programma nella serata di sabato 4.
I numerosi fan già in fila da giorni fuori dall’aera dello spettacolo hanno raccolto nel giusto ordine i brani cantanti da Ultimo.
Se la lista diffusa in rete è corretta, la scaletta ufficiale dovrebbe così comporsi:
- Acquario
- La stella più fragile dell’universo
- Vieni nel mio cuore
- Colpa delle favole
- Romantica
- Il ballo delle incertezze
- Tutto questo sei tu
- Pazzo di te
- Questa insensata voglia di te
- Fateme cantà
- Rondini al guinzaglio
- I tuoi particolari
- Amati sempre
- Giusy
- Chiave
- Sabbia
- Mille universi
- Quei due innamorati
- Cascare nei tuoi occhi
- Ipocondria
- Solo
- Sabbia
- Mille universi
- Buongiorno vita
- Capolavoro
- Poesia senza veli
- Ovunque tu sia
- Quando dorme la città
- Equilibrio mentale
- Ti dedico il silenzio
- Lunedì
- Domenica
- Ti va di stare bene
250.000 persone a Tor Vergata
Alle prove generali di giovedì sera Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha consentito l’accesso a 1.500 fan
Si è trattato di persone con disabilità, che hanno potuto accedere in esclusiva al soundcheck. “Grazie per averci reso primi” hanno scritto su uno striscione.
Al concerto ufficiale si attendono 250.000 persone, che hanno acquistato i biglietti in poche ore già un anno fa.
Si tratta di uno show che si prospetta già da record e con cui il cantante romano celebrerà i primi 10 anni di carriera.
L’arrivo di Ultimo in elicottero
I cancelli dell’area installata a Tor Vergata si sono aperti alle ore 7:00 di sabato, per garantire una buona gestione dell’afflusso di pubblico.
A partire dalle ore 14:00 è previsto il dj set di Feteme Suonà, mentre alle 19:30 arriverà Fabrizio Moro, unico ospite annunciato. Fu proprio aprendo i concerti di Moro che Ultimo si fece conoscere al grande pubblico.
L’arrivo più atteso, quello di Ultimo in persona, è previsto per le ore 20:35, con una grande sorpresa.
Secondo indiscrezioni raccolte dall’agenzia stampa Adnkronos il cantante farà infatti il suo ingresso sul palco arrivando a bordo di un elicottero.