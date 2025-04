Concerto Uno Maggio 2025 a Taranto, il cast completo dei cantanti in scaletta da Tommy Cash a Motta

Tutto pronto a Taranto per l’edizione 2025 del Concerto Uno Maggio Libero e Pensante, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Tommy Cash, Motta e Il Teatro degli Orrori. La manifestazione si svolgerà come sempre al Parco Archeologico delle Mura Greche, con ingresso gratuito, sotto la direzione artistica di Michele Riondino, Antonio Diodato e Roy Paci. La giornata sarà dedicata a Massimo Battista, fondatore del comitato organizzatore, scomparso nel 2024.

Concerto Uno Maggio 2025 a Taranto: il cast dei cantanti in scaletta

Il Concerto Uno Maggio Taranto 2025 si conferma come uno degli eventi più importanti per la città e per tutto il Sud Italia. Anche quest’anno la line up riunisce nomi italiani e internazionali, a testimoniare il carattere sempre più aperto e inclusivo della manifestazione.

Tra gli artisti annunciati spiccano sulla pagina Instagram dell’evento il rapper estone Tommy Cash, provocatorio protagonista dell’Eurovision Song Contest 2025, Motta con il suo cantautorato intenso, e Il Teatro degli Orrori.

Fonte foto: IPA

Ascanio Celestini

Accanto a loro ci saranno Pop X, Riva Starr, Giancane, Mille, Fideles, Acquachiara, Lamante, Ascanio Celestini e Paolo Rossi.

Tutti gli artisti porteranno sul palco non solo la loro musica, ma anche messaggi di denuncia e resistenza, in un evento che unisce intrattenimento e impegno civile.

La dedica a Massimo Battista

Questa edizione avrà un significato ancora più profondo perché sarà dedicata a Massimo Battista, operaio e consigliere comunale, tra i fondatori del comitato Libero e Pensante.

Scomparso nel 2024, Battista ha sempre rappresentato la voce delle lotte operaie e ambientali di Taranto.

La sua memoria accompagnerà le note e gli interventi della giornata, sottolineando ancora una volta il legame tra musica e impegno sociale che ha reso unico l’Uno Maggio tarantino rispetto agli altri concertoni italiani.

La diretta in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud e in streaming online, permettendo anche a chi non sarà fisicamente a Taranto di seguire l’intera giornata di musica e parole.

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento degli spazi, nel rispetto della tradizione che vuole l’Uno Maggio Taranto libero da sponsorizzazioni e vincoli commerciali.

Il concerto sarà, oltre che una festa, anche un momento di riflessione sulle grandi questioni ambientali, sanitarie e sociali che ancora oggi investono il territorio di Taranto e tante altre aree industriali italiane.