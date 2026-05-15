Concita Borrelli nella bufera per la frase a Porta a Porta su "ognuno sogna lo stupro" parlando di Garlasco

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Bufera dopo l’ultima puntata di “Porta a Porta” sul caso Garlasco: le parole di Concita Borrelli a proposito dello stupro hanno provocato reazioni dure e bipartisan in Parlamento. Intanto, il Garante della Privacy ha richiamato i media per la diffusione illecita dei colloqui tra Stasi e il suo legale, denunciando una “morbosa spettacolarizzazione” della vicenda.

Garlasco, la frase choc sullo stupro a “Porta a Porta”

Durante la puntata del 14 maggio 2026 di “Porta a Porta” su Rai1, dedicata al delitto di Garlasco e al profilo psicologico dell’indagato Andrea Sempio, la giornalista e opinionista Concita Borrelli ha pronunciato parole che hanno immediatamente acceso la polemica sui social e in Parlamento.

“Nella sfera sessuale di ognuno di noi c’è lo stupro, c’è nei nostri sogni”, ha detto (in estrema sintesi) Borrelli nel corso del dibattito. Ill tentativo, stando al contesto, era quello di spiegare la pericolosità dei profili psicologici costruiti sui presunti impulsi sessuali di un individuo.

ANSA

Le critiche a Concita Borrelli

Le reazioni sono state immediate. I componenti del Partito Democratico in Vigilanza Rai hanno definito le dichiarazioni “scandalose e gravissime”, sottolineando che simili affermazioni “banalizzano il tema della violenza sessuale e risultano offensive nei confronti delle donne e di tutte le vittime di abusi e violenze”.

Sulla stessa linea le parlamentari del Movimento 5 Stelle nella Commissione bicamerale sul Femminicidio, che hanno parlato di “messaggio pericoloso” in un Paese in cui “i femminicidi e la violenza di genere continuano a rappresentare una drammatica emergenza sociale”.

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, si è prontamente attivato per avviare verifiche interne, invitando la redazione del programma a chiarire la vicenda. Quest’ultima ha infine espresso rammarico per l’accaduto, precisando che Borrelli si scuserà con il pubblico nella puntata in onda martedì 19 maggio, così come Bruno Vespa.

Il Garante della Privacy: “Spettacolarizzazione morbosa”

Parallelamente, il Garante della Privacy ha emesso un fermo richiamo ai media, prendendo atto della rimozione di un servizio televisivo che aveva trasmesso i colloqui tra Alberto Stasi e il suo avvocato difensore, conversazioni protette dal Codice di procedura penale e quindi assolutamente vietate alla diffusione pubblica.

Nella sua nota, il Garante ha usato parole nette per descrivere il clima mediatico attorno al caso Garlasco: si assiste, ha scritto, a “una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione”.

Chi è Concita Borrelli

Nata il 13 maggio 1966 ad Avellino, Concita Borrelli è una figura poliedrica nel panorama mediatico italiano: avvocato, giornalista professionista, autrice televisiva e opinionista. Ha lavorato per molti anni in Rai come autrice di “Uno Mattina” e come consulente di “Porta a Porta”, firmando anche “Cinque Minuti” e “Unomattina in Famiglia”, distinguendosi per uno stile vivace e per opinioni forti su temi sociali e politici.

Dal 2024 è protagonista su Rai2 con il programma “La mia metà”, dedicato alle storie d’amore di coppie comuni e famose. Sul piano personale, è sposata con il principe Fulco Ruffo di Calabria, discendente di una delle più antiche casate del Regno di Napoli.