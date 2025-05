Conclave con avvio sfortunato per il cardinale Aveline, borsa rubata a Roma e ritrovata dopo giorni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Neppure un cardinale in visita per il conclave si salva dai furti con destrezza a Roma: è quanto avvenuto a Jean-Marc Aveline, fra i favoriti per raccogliere lo scettro lasciato da Papa Francesco. Appena giunto nella Capitale, ad Aveline è stata rubata la borsa con gli effetti personali. Fortunatamente è poi stata recuperata.

Borsa rubata al cardinale Aveline

Lo scorso 26 aprile il porporato era appena arrivato a Roma per i funerali di Papa Francesco e il successivo conclave, quando gli è stata rubata la borsa contenente una serie di oggetti, fra i quali anche le chiavi dell’auto.

La disavventura toccata al religioso francese di origini algerine è stata raccontata domenica 4 maggio da don Francesco Pesce, parroco della Madonna dei Monti e cappellano di Montecitorio, al termine della messa celebrata da Aveline.

Fonte foto: IPA

Il cardinale Jean-Marc Aveline

“La scorsa settimana la borsa del cardinale è stata rubata ma dopo tre giorni è ricomparsa. A testimonianza che la Madonna dei Monti continua a fare miracoli, anche se in questo caso l’abbiamo un po’ aiutata”, ha scherzato il sacerdote.

La borsa è stata ritrovata in via degli Zingari, più o meno a cento metri dalla chiesa, nel rione Monti a Roma.

Chi è Jean-Marc Aveline

Jean-Marc Aveline è un cardinale e arcivescovo di Marsiglia, nato nel 1958 a Sidi Bel Abbès, in Algeria, da una famiglia francese.

Dopo l’indipendenza algerina, fu costretto a emigrare in Francia, dove visse l’esperienza dell’emarginazione e della povertà.

La sua vocazione sacerdotale nacque presto, e venne ordinato prete nel 1984. Ma la voglia di farsi prete la espresse già all’età di 9 anni. Ha un dottorato di ricerca in Teologia e ha insegnato Dogmatica, ma il suo cuore è sempre stato rivolto ai poveri e ai migranti.

Papa Francesco lo nominò cardinale ritenendo di farne un punto di riferimento per la sua attenzione alle migrazioni nel Mediterraneo.

Le posizioni religiose di Jean-Marc Aveline

Jean-Marc Aveline incarna una visione inclusiva, dialogica e concreta della fede cristiana. La sua esperienza personale di migrante ha modellato una teologia radicata nella solidarietà verso gli esclusi e nella convivenza tra culture e religioni.

Convinto sostenitore del dialogo interreligioso, ha fondato a Marsiglia l’Istituto di Scienze e Teologia delle Religioni per favorire l’incontro tra cristiani, ebrei e musulmani. Per Aveline, la missione della Chiesa è costruire fraternità, specialmente nel contesto mediterraneo, teatro della tragedia della migrazione di massa.