Conclave per eleggere il nuovo Papa, lo spagnolo Artime spunta tra i favoriti italiani Parolin e Pizzaballa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il nome di Angel Fernandez Artime, cardinale spagnolo di 64 anni, sta prendendo quota tra i favoriti per diventare Papa. In vista del conclave che comincerà il 7 maggio, gli italiani Parolin e Pizzaballa restano ancora in cima alla lista. Ma Artime, riformista e principale erede della chiesa di Papa Francesco, sta scalando posizioni.

Chi è Angel Fernandez Artime

Angel Fernandez Artime ha conosciuto Papa Francesco in Argentina, ed è stato poi Bergoglio a chiamarlo a Roma. Nato nelle Asturie da una famiglia di pescatori nel 1960, il cardinale spagnolo viene visto come la figura adatta a raccogliere il progetto riformatore della Chiesa avviato da Papa Francesco.

Artime è stato il decimo capo dell’Ordine dei Salesiani, dove ha svolto un importante lavoro di riforma, a cominciare dall’assetto finanziario.

Fonte foto: ANSA

Il cardinale Pietro Parolin, uno dei favoriti nel prossimo conclave, stringe la mano a Donald Trump

Parolin e Pizzaballa restano i due favoriti per succedere a Papa Francesco

Ma il totonomi per il prossimo Papa è ancora in piena formazione. Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, e Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, restano i nomi più “caldi” in vista del conclave.

Tuttavia, altri nomi autorevoli sono dati in buona posizione e non è escluso che nelle prossime ore possano spuntare altri candidati. Luis Antonio Tagle, filippino, pro-prefetto del Dicastero dell’Evangelizzazione, è uno di questi. Così come Matteo Zuppi, altro italiano, presidente della Cei. Secondo le ultime indiscrezioni rimbalzate dal Vaticano, sarebbero invece leggermente in calo le quotazioni di Fridolin Ambongo e di Peter Erdo.

Dal fronte progressista, intanto, spunta anche un altro nome interessante. Si tratta del cardinale maltese Mario Grech, 68 anni, che potrebbe condurre la Chiesa sul solco tracciato da Bergoglio. Da non dimenticare, poi, i nomi dell’americano Robert Francis Prevost e dello svedese Anders Arborelius.

La strada riformista tracciata da Bergoglio e il nodo del bilancio

Come detto, nel campo riformista l’ultimo nome caldo è quello dello spagnolo Angel Fernandez Artime. Chiamato in curia nel 2023 da Papa Francesco, Artime ha ricoperto il ruolo di pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Molto attento alle istanze dei giovani, alla “Chiesa da campo” e alle riforme sinodali, Artime potrebbe sparigliare le carte del conclave, soprattutto se non si dovesse raggiungere un accordo su uno dei favoriti principali. Inoltre, il suo operato a capo dei Salesiani è stato molto apprezzato dai vertici della Chiesa.

Tra i temi principali che il prossimo Papa dovrà affrontare ci sarà anche quello delle finanze. Attualmente il bilancio del Vaticano presenta un deficit strutturale di circa 70 milioni di euro all’anno.