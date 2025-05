Conclave, scoppia il caso Cipriani: l'affronto del presule accusato di pedofilia sanzionato da Papa Francesco

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nei giorni che precedono il Conclave, un cardinale, Juan Luis Cipriani Thorne, sta suscitando scandalo. Il presule cileno – 81enne e quindi comunque escluso dalla scelta del sostituto del pontefice – era stato sanzionato da Papa Francesco per pedofilia ma si è presentato comunque in Vaticano vestito da cardinale, una mossa che a tanti è sembrata un affronto.

Il caso Cipriani

Imbarazzo e bocche cucite per una situazione che sta facendo discutere l’ambiente vaticano proprio nei giorni che porteranno al Conclave che parte il 7 maggio.

Nella giornata di mercoledì 30 aprile, nei pressi dell’aula del Sinodo, dove si riuniscono le congregazioni dei cardinali, ha fatto la sua comparsa un ospite inatteso, il presule Cipriani. Per giunta vestito con la talare bordata di rosso, un abito che sfida la restrizione imposta da Papa Francesco che gli aveva impedito di indossarlo a causa di accuse di pedofilia.

Fonte foto: IPA Il Conclave prenderà il via il 7 maggio

L’affronto del presule di Lima: cos’ha fatto

Cipriani, arcivescovo emerito di Lima, invece si è presentato in Vaticano e lo ha fatto vestito di tutto punto da cardinale. Una scelta questa che ha fatto scandalo, soprattutto in America Latina, e che è stata vista come un affronto al pontefice di recente scomparso.

Proprio Papa Francesco nel 2019 gli aveva proibito di indossare le insegne cardinalizie, di tornare in Perù senza essere autorizzato, di pronunciare dichiarazioni pubbliche e di partecipare a un conclave qualora avesse avuto ancora l’età per poterlo fare. Alla base di questo provvedimento c’erano delle accuse nei suoi confronti di pedofilia.

La presenza del peruviano, vestito di porpora, ha fatto storcere il naso a molti confratelli, come scrive Repubblica, anche se non risulta che la questione sia stata posta in qualche intervento delle congregazioni preconclave.

Chi è Juan Luis Cipriani Thorne

Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha sottolineato come l’invito per le riunioni sia stato spedito a tutti i cardinali e che, se non sono state adottate delle scelte su questo tema, spettava agli altri trarre le loro conclusioni. Cipriani si sarebbe appellato al passaggio in cui è previsto che nelle congregazioni i cardinali “indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa, con zucchetto, croce pettorale e anello”. Insomma, di norma, non avrebbe tradito le restrizioni a lui poste né la sua partecipazione alle riunioni sarebbe proibita. Resta però la scelta, molto contestata, di presentarsi in un momento tanto delicato per la Chiesa dopo la morte di Papa Francesco.

Juan Luis Cipriani Thorne è stato il primo esponente dell’Opus Dei a diventare cardinale per volontà di Giovanni Paolo II nel 2001. Le accuse di abusi su minori risalgono all’inizio degli anni Ottanta e sono state ritenute credibili dalla Congregazione per la dottrina della fede e dal Papa.

Dal canto suo, il presule ha sempre professato di essere innocente e di non essere stato sottoposto a processo: “Non ho commesso alcun crimine e non ho abusato sessualmente di nessuno nel 1983, né prima né dopo”, ha dichiarato. Parole queste censurate anche dal suo successore alla diocesi di Lima, Carlos Castillo Mattasoglio. Non di rado, infine, Cipriani ha accusato proprio Bergoglio di non averlo mai ascoltato o difeso.