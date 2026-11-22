Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Polizia di Stato ha aperto quattro concorsi per assumere mille allievi vice ispettori con competenze in informatica, economia, lingue straniere e comunicazione. Le selezioni sono rivolte a laureati che non abbiano compiuto 28 anni. Per la prima volta i posti sono distribuiti su base provinciale. Le domande devono essere presentate entro il 17 dicembre 2026.

Concorsi Polizia di Stato, come sono suddivisi i mille posti

I quattro bandi prevedono assunzioni in settori professionali differenti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze specialistiche della Polizia di Stato.

La ripartizione è la seguente:

300 posti nell’informatica , per candidati con competenze tecnologiche e digitali;

, per candidati con competenze tecnologiche e digitali; 270 posti nell’economia , destinati a figure specializzate nelle discipline economiche e aziendali;

, destinati a figure specializzate nelle discipline economiche e aziendali; 230 posti nelle lingue straniere , per attività che richiedono competenze linguistiche;

, per attività che richiedono competenze linguistiche; 200 posti nella comunicazione istituzionale, per professionisti dei media digitali, della comunicazione e delle relazioni pubbliche.

La principale novità riguarda la distribuzione dei posti su base provinciale. I candidati potranno indicare, al momento della domanda, l’ordine di preferenza delle province disponibili. L’assegnazione sarà stabilita prima dell’inizio del corso di formazione, tenendo conto delle preferenze espresse e delle modalità previste dai bandi.

Chi può partecipare ai concorsi e quali prove sono previste

Le selezioni sono aperte ai cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi indicate nei rispettivi bandi.

I titoli di studio richiesti cambiano in base al settore scelto. Per questo è necessario consultare il documento relativo al concorso al quale si intende partecipare.

Il percorso di selezione prevede un’eventuale prova preselettiva, la verifica dell’efficienza fisica attraverso una prova di corsa e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.

Sono inoltre previste la valutazione dei titoli e una prova orale. I candidati dichiarati vincitori saranno ammessi a un corso di formazione retribuito della durata di un anno, propedeutico all’ingresso nel ruolo.

Come presentare domanda per i concorsi

Le candidature possono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato. La procedura è disponibile dal 18 novembre e resterà aperta fino alle 23:59 del 17 dicembre 2026.

I quattro bandi sono consultabili anche sul portale nazionale del reclutamento inPA, dove sono pubblicati i documenti ufficiali e gli allegati.

Prima di inoltrare la domanda è importante verificare la corrispondenza tra il proprio titolo di studio e i requisiti del concorso scelto, oltre alle condizioni previste per l’ammissione. La scelta delle province di preferenza dovrà essere effettuata secondo le indicazioni riportate nella procedura telematica.