Concorsi Polizia di Stato 2026, mille posti per vice ispettori: requisiti, prove e scadenza delle domande
La Polizia cerca mille allievi vice ispettori nei settori informatico, economico, linguistico e della comunicazione. Come funzionano i concorsi
La Polizia di Stato ha aperto quattro concorsi per assumere mille allievi vice ispettori con competenze in informatica, economia, lingue straniere e comunicazione. Le selezioni sono rivolte a laureati che non abbiano compiuto 28 anni. Per la prima volta i posti sono distribuiti su base provinciale. Le domande devono essere presentate entro il 17 dicembre 2026.
- Concorsi Polizia di Stato, come sono suddivisi i mille posti
- Chi può partecipare ai concorsi e quali prove sono previste
- Come presentare domanda per i concorsi
Concorsi Polizia di Stato, come sono suddivisi i mille posti
I quattro bandi prevedono assunzioni in settori professionali differenti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze specialistiche della Polizia di Stato.
La ripartizione è la seguente:
- 300 posti nell’informatica, per candidati con competenze tecnologiche e digitali;
- 270 posti nell’economia, destinati a figure specializzate nelle discipline economiche e aziendali;
- 230 posti nelle lingue straniere, per attività che richiedono competenze linguistiche;
- 200 posti nella comunicazione istituzionale, per professionisti dei media digitali, della comunicazione e delle relazioni pubbliche.
La principale novità riguarda la distribuzione dei posti su base provinciale. I candidati potranno indicare, al momento della domanda, l’ordine di preferenza delle province disponibili. L’assegnazione sarà stabilita prima dell’inizio del corso di formazione, tenendo conto delle preferenze espresse e delle modalità previste dai bandi.
Chi può partecipare ai concorsi e quali prove sono previste
Le selezioni sono aperte ai cittadini italiani che non abbiano ancora compiuto 28 anni e siano in possesso di una laurea triennale appartenente alle classi indicate nei rispettivi bandi.
I titoli di studio richiesti cambiano in base al settore scelto. Per questo è necessario consultare il documento relativo al concorso al quale si intende partecipare.
Il percorso di selezione prevede un’eventuale prova preselettiva, la verifica dell’efficienza fisica attraverso una prova di corsa e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
Sono inoltre previste la valutazione dei titoli e una prova orale. I candidati dichiarati vincitori saranno ammessi a un corso di formazione retribuito della durata di un anno, propedeutico all’ingresso nel ruolo.
Come presentare domanda per i concorsi
Le candidature possono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale ufficiale dei concorsi della Polizia di Stato. La procedura è disponibile dal 18 novembre e resterà aperta fino alle 23:59 del 17 dicembre 2026.
I quattro bandi sono consultabili anche sul portale nazionale del reclutamento inPA, dove sono pubblicati i documenti ufficiali e gli allegati.
Prima di inoltrare la domanda è importante verificare la corrispondenza tra il proprio titolo di studio e i requisiti del concorso scelto, oltre alle condizioni previste per l’ammissione. La scelta delle province di preferenza dovrà essere effettuata secondo le indicazioni riportate nella procedura telematica.