Concorso Agenzia delle Entrate per 2700 funzionari fiscali, prova scritta dal 29 al 31 ottobre

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso per 2700 funzionari fiscali che dovranno contribuire a potenziare l’attività del fisco su tutto il territorio nazionale. Potranno partecipare alle prove scritte i laureati in alcune specifiche materie elencate nel bando. Dopo il test iniziale, ci sarà un’altra serie di prove prima dell’assunzione.

I requisiti per il concorso dell’Agenzia delle Entrate

Il bando di concorso con cui l’Agenzia delle Entrate ha indetto le prove scritte per l’assunzione di 2.700 funzionari fiscali elenca i requisiti necessari alla partecipazione.

Per poter sostenere le prove d’esame scritte bisogna infatti essere laureati in giurisprudenza o economia e commercio se il diploma è del vecchio ordinamento, oppure nelle classi LMG/01, LM56 e LM77 del nuovo ordinamento.

ANSA

Il concorso si articola in diverse fasi. Alle prime prove scritte seguiranno ulteriori colloqui orali e la verifica delle competenze linguistiche e informatiche minime.

Quando si svolgeranno le prove scritte

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le prove scritte per il concorso per l’assunzione dei funzionari fiscali si terranno tra il 29 e il 31 ottobre 2025. Le sedi saranno distribuite su tutto il territorio nazionale.

Per partecipare, i candidati iscritti devono presentare una copia stampata della nota di partecipazione alla prova concorsuale, un documento di riconoscimento in corso di validità e il proprio codice fiscale.

La nota di partecipazione va obbligatoriamente stampata. È già stata inviata nella mail dei candidati che hanno completato la procedura di iscrizione al concorso e sono risultati idonei secondo i requisiti stabiliti.

Come funziona la prova d’esame

La prova scritta d’esame per l’assunzione come funzionario fiscale è composta da domande a risposta multipla su temi di diritto tributario e costituzionale, contabilità pubblica, elementi di diritto amministrativo e civile e domande di logica.

Chi supererà la prova verrà ammesso alla fase successiva del concorso, durante la quale si svolgeranno alcuni colloqui orali per accertare le competenze necessarie a svolgere le mansioni previste dal ruolo di funzionario fiscale.

Concluse queste operazioni sarà stilata una graduatoria con i vincitori del concorso, che saranno assunti a tempo indeterminato. Eventuali esclusioni o rinunce faranno scalare la graduatoria.