Concorso Agenzia delle Entrate per 622 posti da rifare, stranieri ammessi: cade requisito della cittadinanza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Tribunale di Milano ha giudicato discriminatorio il requisito di cittadinanza italiana nel concorso dell’Agenzia delle Entrate per 622 assistenti riservato al collocamento mirato. La selezione dovrà riaprirsi anche a categorie di stranieri ammesse dalla legge. Adesso ci saranno trenta giorni di tempo per l’ente e penale di 100 euro al giorno in caso di ritardo.

Agenzia delle Entrate, cade il requisito di cittadinanza

Anche alcune categorie di cittadini stranieri hanno diritto di iscriversi al bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate. A sancirlo il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso presentato da Avvocati per Niente, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA.

I giudici hanno stabilito che pretendere la cittadinanza italiana per partecipare al concorso da 622 assistenti nell’area del collocamento mirato (legge 68/1999) costituisce una discriminazione.

ANSA

Con la sentenza, firmata dal giudice Luigi Pazienza e depositata il 23 settembre, l’ente dovrà riformulare il bando pubblicato lo scorso 15 maggio, spalancando le porte anche a chi non ha il requisito del passaporto italiano ma rientra comunque nelle categorie tutelate dalla normativa vigente.

Chi può partecipare al concorso

Con la nuova specifica, al bando potranno partecipare alcune categorie di soggetti sprovvisti di cittadinanza italiana. Fra questi ci sono, fra gli altri, parenti di cittadini comunitari, residenti di lungo periodo e beneficiari di protezione internazionale.

Il nodo della vicenda riguarda un vecchio Dpcm del 1994, ancora richiamato dall’Agenzia per giustificare la riserva di nazionalità, ma ormai superato da una disciplina generale sull’accesso ai concorsi pubblici, profondamente cambiata negli ultimi decenni.

Per il giudice, non basta più invocare quella norma, ma bisogna guardare a cosa fa concretamente chi ricopre il ruolo messo a bando.

Gli assistenti dell’Agenzia delle Entrate, secondo la sentenza, non esercitano infatti poteri autoritativi né funzioni di tutela degli interessi generali dello Stato tali da rendere legittima l’esclusione degli stranieri, a differenza di quanto potrebbe valere per figure amministrative più specializzate.

Cosa succede adesso

Tutto da rifare, quindi. Le conseguenze pratiche per l’Agenzia sono immediate: 30 giorni di tempo dalla notifica della decisione per correggere il bando, pena una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Fra gli altri obblighi, la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito e il versamento di 8mila euro alle associazioni ricorrenti. Per il concorso si contavano già circa 14mila domande presentate per i 622 posti, a cui ora si dovrà aggiungere una platea di candidati più ampia.