Concorso al Ministero della Giustizia per 2970 posti, il bando per laureati e diplomati: come partecipare

Un’opportunità concreta per chi cerca lavoro nella Pubblica Amministrazione: il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 2970 unità di personale non dirigenziale: 2600 posti destinati a candidati diplomati per l’Area Assistenti, 370 posti riservati ai laureati per l’Area Funzionari. La domanda va presentata online entro il 29 agosto 2025 sul portale inPA.

Concorso al Ministero della Giustizia

Come riporta Adnkronos, per l’Area Assistenti è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Oltre al titolo di studio, occorre essere cittadini italiani o equiparati, godere dei diritti civili e politici, non avere condanne penali, ed essere fisicamente idonei all’impiego.

Per l’Area Funzionari, oltre ai requisiti sopra elencati, è necessaria una laurea (triennale o magistrale) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia, Relazioni internazionali, Sociologia, Studi europei o titoli affini, come specificato nel bando.

La prova scritta

Il concorso prevede una sola prova scritta, su supporto informatico, della durata di 60 minuti: 40 domande a risposta multipla, suddivise tra materie specifiche del profilo scelto (25 quesiti), logica e ragionamento critico-verbale (8 quesiti) e quesiti situazionali (7 quesiti). Il punteggio minimo per superare la prova è 21/30.

Per i funzionari (Codice 01), le materie includono diritto civile e penale, procedura, ordinamento giudiziario, diritto della navigazione, protesti cambiari, pubblico impiego, lingua inglese e informatica.

Per gli assistenti (Codice 02), invece, le domande verteranno su diritto costituzionale, amministrativo, procedura civile e penale, servizi di cancelleria, spese di giustizia, casellario giudiziale, e anche qui lingua inglese e informatica.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente online tramite il portale inPA, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. È previsto il versamento di una tassa di concorso pari a 10 euro per ciascun profilo selezionato.

Sono previste riserve di posti: il 10% per persone con disabilità, il 30% per ex militari e il 15% per chi ha svolto servizio civile.

Dove leggere il bando

Il testo integrale del bando è consultabile sui siti ufficiali del Ministero della Giustizia (giustizia.it) e del Portale inPA (inpa.gov.it).

Secondo il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, questo concorso rappresenta “un passo decisivo per rafforzare la giustizia e attrarre nuove energie nella PA”.

Dove sono i posti disponibili

I 370 posti da funzionario sono distribuiti in tutti i distretti italiani: tra le sedi con più disponibilità figurano Firenze, Milano, Venezia, Bologna e Roma.

I 2600 posti da assistente coprono numerosi uffici giudiziari in tutta Italia, con numeri elevati a Milano (410 posti), Torino (290), Roma (290), Firenze (170), Genova (140) e Bologna (160). Il bando fornisce l’elenco completo dei posti per sede.