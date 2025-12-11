Concorso Ministero della Cultura per 1800 assistenti, si può fare domanda entro il 10 gennaio: bando e titoli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un concorso per l’assunzione di 1.800 assistenti a tempo pieno, con un contratto a tempo indeterminato. Il bando è accessibile dal sito del Ministero ed è già possibile presentare domanda. Le figure assunte si occuperanno di rafforzare le attività di tutela, vigilanza, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale nazionale sul territorio.

Il concorso del Ministero della Cultura

Il bando per il concorso del Ministero della Cultura è disponibile da oggi 11 dicembre 2025. Per fare domanda c’è tempo fino al 10 gennaio 2026, alle 23:59.

Il concorso è organizzato su base territoriale per la ricerca di figure che si occupino del patrimonio culturale in quasi tutte le regioni italiane, escluse Valle d’Aosta e Liguria.

ANSA Prova scritta a un pubblico

Saranno disponibili 1.800 posti in totale, divisi in due profili distinti, il primo con 1.500 posti disponibili e il secondo con 300 posti disponibili.

Le figure ricercate

Il primo profilo, indicato con il codice 01 e con 1.500 posti a disposizione, è quello degli assistenti alla tutela, accoglienza e vigilanza.

Si tratta di ruoli di sorveglianza e supporto per i visitatori dei siti del patrimonio culturale italiano, con compiti di gestione dei servizi culturali negli spazi museali e archeologici.

Il secondo profilo, con codice 02, fa riferimento a figure con una maggiore specializzazione e una conoscenza tecnica dei beni culturali.

Come fare domanda

Per accedere al concorso bisogna essere cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei pieni diritti civili e politici e non avere condanne o interdizioni dai pubblici uffici. Il titolo di Stato richiesto per l’accesso a entrambe le posizioni è il diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiori).

Il concorso è organizzato su base territoriale e si svolgerà attraverso una prova scritta, che i partecipanti affronteranno con l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. La prova si svolgerà su base territoriale anche in sedi decentrate. La prova scritta sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti.

Per presentare domanda di ammissione al concorso bisognerà utilizzare il portale inPA, a cui si può accedere attraverso una forma di identità digitale.