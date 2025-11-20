Concorso per coadiutore amministrativo al Quirinale, come partecipare al bando: domande entro il 18 dicembre

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, uno degli organi del Quirinale, ha indetto un concorso pubblico tramite esami che mette a disposizione 10 posti di coadiutore amministrativo in prova nella carriera esecutiva. Il bando stabilisce quali siano i requisiti per partecipare al concorso. Le domande vanno presentate entro il 18 dicembre.

I requisiti per il ruolo di coadiutore amministrativo

Per partecipare al concorso del Quirinale è necessario essere cittadini italiani, non avere più di 40 anni (o 45 se si è dipendenti pubblici) e avere almeno un diploma di scuola secondaria, oltre all’idoneità fisica all’impiego.

La domanda per il posto di coadiutore amministrativo va presentata esclusivamente via internet attraverso i moduli disponibili sul sito quirinale.it, entro le ore 18:00 del 18 dicembre prossimo.

123RF Palazzo del Quirinale

È richiesto un versamento di un contributo di segreteria di 12 euro tramite bonifico bancario per partecipare. Il giorno della prova scritta bisognerà consegnare una copia stampata e firmata della prova dell’avvenuto pagamento.

Le prove e le graduatorie

Se il numero di domande supera di 20 volte i posti disponibili (quindi se sono più di 200), si terrà una prova preselettiva con 100 quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo e costituzionale, storia d’Italia e informatica.

Solo i candidati che passeranno questa prova potranno partecipare al vero e proprio esame scritto, composto da quattro quesiti a risposta aperta. Infine, si terranno una prova orale e tecnica e un colloquio in inglese.

Il punteggio finale determinerà la graduatoria delle persone ammesse. I primi 10 saranno assunti in prova e passeranno di ruolo solo alla fine del primo anno di servizio, previa valutazione positiva.

Cosa fa il coadiutore amministrativo

Il coadiutore amministrativo è un esperto di pratiche amministrative che aiuta a gestire un ente pubblico o un’azienda privata.

Il lavoro consiste nella gestione di archivi e documenti utili alla risoluzione di pratiche amministrative, nella redazione di atti ufficiali e nella gestione delle comunicazioni interne ed esterne agli uffici.

Si tratta di una figura di supporto che serve a garantire il corretto funzionamento dell’istituzione o dell’azienda in cui lavora, aiutando a garantire il rispetto delle procedure interne.