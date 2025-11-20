Concorso per coadiutore amministrativo al Quirinale, come partecipare al bando: domande entro il 18 dicembre
Il Quirinale ha aperto un bando di concorso per 10 posti da coadiutore amministrativo, con domanda da presentare entro il 18 dicembre
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, uno degli organi del Quirinale, ha indetto un concorso pubblico tramite esami che mette a disposizione 10 posti di coadiutore amministrativo in prova nella carriera esecutiva. Il bando stabilisce quali siano i requisiti per partecipare al concorso. Le domande vanno presentate entro il 18 dicembre.
- I requisiti per il ruolo di coadiutore amministrativo
- Le prove e le graduatorie
- Cosa fa il coadiutore amministrativo
I requisiti per il ruolo di coadiutore amministrativo
Per partecipare al concorso del Quirinale è necessario essere cittadini italiani, non avere più di 40 anni (o 45 se si è dipendenti pubblici) e avere almeno un diploma di scuola secondaria, oltre all’idoneità fisica all’impiego.
La domanda per il posto di coadiutore amministrativo va presentata esclusivamente via internet attraverso i moduli disponibili sul sito quirinale.it, entro le ore 18:00 del 18 dicembre prossimo.
Palazzo del Quirinale
È richiesto un versamento di un contributo di segreteria di 12 euro tramite bonifico bancario per partecipare. Il giorno della prova scritta bisognerà consegnare una copia stampata e firmata della prova dell’avvenuto pagamento.
Le prove e le graduatorie
Se il numero di domande supera di 20 volte i posti disponibili (quindi se sono più di 200), si terrà una prova preselettiva con 100 quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo e costituzionale, storia d’Italia e informatica.
Solo i candidati che passeranno questa prova potranno partecipare al vero e proprio esame scritto, composto da quattro quesiti a risposta aperta. Infine, si terranno una prova orale e tecnica e un colloquio in inglese.
Il punteggio finale determinerà la graduatoria delle persone ammesse. I primi 10 saranno assunti in prova e passeranno di ruolo solo alla fine del primo anno di servizio, previa valutazione positiva.
Cosa fa il coadiutore amministrativo
Il coadiutore amministrativo è un esperto di pratiche amministrative che aiuta a gestire un ente pubblico o un’azienda privata.
Il lavoro consiste nella gestione di archivi e documenti utili alla risoluzione di pratiche amministrative, nella redazione di atti ufficiali e nella gestione delle comunicazioni interne ed esterne agli uffici.
Si tratta di una figura di supporto che serve a garantire il corretto funzionamento dell’istituzione o dell’azienda in cui lavora, aiutando a garantire il rispetto delle procedure interne.