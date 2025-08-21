Concorso per dirigenti scolastici sospetto, segnalazioni e anomalie nel dossier per il ministro Valditara

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il concorso 2023 per dirigenti scolastici è sotto accusa, con un dossier di 5mila pagine pronto per l’invio al ministro Valditara e che documenterebbe le numerose irregolarità in tutta Italia. Procure e Tar indagano su conflitti d’interesse, elaborati manipolati, anonimato compromesso e verbali irregolari, mettendo a rischio 587 nomine previste.

Le irregolarità al concorso per dirigenti scolastici

Un fitto mosaico di irregolarità sta emergendo in tutta Italia attorno al concorso nazionale per dirigenti scolastici del 2023.

A metà settembre sarà consegnato al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara un imponente dossier (composto da ben 5000 pagine, come evidenziato da Il Fatto Quotidiano) frutto delle segnalazioni raccolte dal linguista Massimo Arcangeli e dal Movimento Ordinaristi 2023, che rappresenta centinaia di candidati esclusi.

ANSA

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara

L’inchiesta mette in luce procedure poco trasparenti, conflitti d’interesse e presunte violazioni di legge già finite nelle mani delle Procure e del Tar.

Il caso della Lombardia

In molte regioni sono state documentate anomalie che spaziano dalla manipolazione degli elaborati agli errori nei verbali, fino alla presenza di codici non autorizzati durante le prove scritte.

La situazione è esplosa soprattutto in Lombardia, dove 71 candidati non ammessi al concorso hanno presentato una denuncia alla Procura di Milano.

Le accuse riguardano incompatibilità nella commissione esaminatrice, che avrebbe omesso di dichiarare procedimenti giudiziari, e criteri di valutazione disomogenei tra le diverse sottocommissioni.

I candidati lamentano anche la “riapertura” di prove già corrette, verbali con firme antecedenti alla chiusura delle correzioni e ammissioni di persone prive dei requisiti necessari.

Le anomalie nelle altre Regioni

Problemi anche in Campania: a Napoli la magistratura ha aperto un fascicolo ordinando perfino una perizia calligrafica, a seguito del sospetto che gli elaborati siano stati manipolati dopo la consegna. Qui sono arrivate le dimissioni di più membri della commissione: una dei membri era vicina a un candidato che aveva superato la preselezione, e la sostituta a sua volta era legata professionalmente a un’altra aspirante.

In Calabria, grazie all’accesso agli atti richiesto dagli esclusi, sono emerse prove di codici non autorizzati introdotti durante le prove scritte e altre incongruenze.

Opacità anche in Veneto (verbali privi di numerazione o con numerazione incoerente, firme apposte a orari improbabili, griglie di valutazione firmate prima della conclusione delle sessioni di correzione) con la lista che si estende pressoché dappertutto, coinvolgendo Toscana, Sardegna, Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Piemonte.

Ne emerge un quadro complessivo preoccupante, che restituisce un concorso segnato da opacità, dimissioni a catena e ricorsi in tutta Italia. L’iniziativa, nata per assegnare 587 posti da dirigente scolastico, rischia di essere travolta da un’ondata di contenziosi che ne mette seriamente in discussione la legittimità.