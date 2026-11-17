Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Polizia di Stato ha pubblicato quattro bandi per assumere 1.000 allievi vice ispettori in diversi settori specialistici. Le selezioni, annunciate il 17 novembre, puntano a potenziare le competenze in ambito informatico, economico, linguistico e nella comunicazione istituzionale.

La Polizia assume: posti distribuiti su base provinciale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, per la prima volta i posti sono stati ripartiti a livello provinciale. I candidati dovranno indicare nella domanda le province disponibili, in ordine di preferenza; l’assegnazione avverrà prima dell’inizio del corso di formazione, in base alle scelte espresse.

I concorsi sono aperti ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso della laurea triennale richiesta dai rispettivi bandi. I testi e le modalità per presentare la domanda sono consultabili sul portale concorsionline.poliziadistato.it.

Le specializzazioni richieste

Al settore informatico sono destinati 300 posti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia. L’evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni ha modificato le attività criminali e gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle.

Per l’area economica sono previsti 270 posti, rivolti a figure con competenze amministrativo-contabili. Al settore linguistico e umanistico ne spettano 230: il reclutamento mira a potenziare le capacità operative e investigative in uno scenario internazionale segnato dalla mobilità delle persone, dalla criminalità transnazionale e dalla necessità di interpretare informazioni provenienti da contesti culturali e linguistici diversi.

La comunicazione istituzionale avrà 200 posti, per inserire personale con competenze teorico-pratiche nei processi comunicativi, nei media digitali e nelle relazioni pubbliche.

Prove e formazione

L’iter selettivo potrà comprendere una prova preselettiva. Sono inoltre previste una prova di corsa per verificare l’efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale. I vincitori frequenteranno un corso di formazione retribuito della durata di un anno.