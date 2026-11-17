Concorso Polizia di Stato, 1000 assunzioni in quattro settori: i requisiti richiesti tra età e laurea
La Polizia di Stato ha pubblicato quattro concorsi per 1.000 vice ispettori, con posti ripartiti per la prima volta su base provinciale.
La Polizia di Stato ha pubblicato quattro bandi per assumere 1.000 allievi vice ispettori in diversi settori specialistici. Le selezioni, annunciate il 17 novembre, puntano a potenziare le competenze in ambito informatico, economico, linguistico e nella comunicazione istituzionale.
- La Polizia assume: posti distribuiti su base provinciale
- Le specializzazioni richieste
- Prove e formazione
La Polizia assume: posti distribuiti su base provinciale
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, per la prima volta i posti sono stati ripartiti a livello provinciale. I candidati dovranno indicare nella domanda le province disponibili, in ordine di preferenza; l’assegnazione avverrà prima dell’inizio del corso di formazione, in base alle scelte espresse.
I concorsi sono aperti ai cittadini italiani che non abbiano compiuto 28 anni e siano in possesso della laurea triennale richiesta dai rispettivi bandi. I testi e le modalità per presentare la domanda sono consultabili sul portale concorsionline.poliziadistato.it.
Le specializzazioni richieste
Al settore informatico sono destinati 300 posti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze tecnologiche e digitali della Polizia. L’evoluzione dei sistemi informatici e delle comunicazioni ha modificato le attività criminali e gli strumenti necessari per prevenirle e contrastarle.
Per l’area economica sono previsti 270 posti, rivolti a figure con competenze amministrativo-contabili. Al settore linguistico e umanistico ne spettano 230: il reclutamento mira a potenziare le capacità operative e investigative in uno scenario internazionale segnato dalla mobilità delle persone, dalla criminalità transnazionale e dalla necessità di interpretare informazioni provenienti da contesti culturali e linguistici diversi.
La comunicazione istituzionale avrà 200 posti, per inserire personale con competenze teorico-pratiche nei processi comunicativi, nei media digitali e nelle relazioni pubbliche.
Prove e formazione
L’iter selettivo potrà comprendere una prova preselettiva. Sono inoltre previste una prova di corsa per verificare l’efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale. I vincitori frequenteranno un corso di formazione retribuito della durata di un anno.