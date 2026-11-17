Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Confermata la condanna a 16 anni di carcere per Isabella Internò nel processo d’appello per la morte di Denis Bergamini. Per l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza, morto nel 1989, l’accusa aveva chiesto 23 anni per omicidio volontario. I giudici del tribunale di Catanzaro hanno ribadito la sentenza emessa in primo grado nel 2024 e la ricostruzione della vicenda: Bergamini è stato ucciso e poi il corpo è stato deposto lungo la strada per inscenare un suicidio.

Caso Denis Bergamini, confermata la condanna di Isabella Internò

La tesi del suicidio è stata sempre sostenuta da Isabella Internò. Secondo la ricostruzione della donna, Denis Bergamini si sarebbe gettato sotto un camion in corsa lungo la statale 106 Jonica dopo essere sceso dalla Maserati. Nell’auto la coppia, sempre in base al racconto di Internò, aveva avuto una discussione.

Il corpo di Denis Bergamini era stato trovato all’altezza di Roseto Capo Spulico e per lungo tempo si era creduto alla tesi del suicidio.

ANSA

Le Indagini sulla morte di Denis Bergamini

Una ricostruzione mai accettata dalla famiglia di Denis Bergamini. Già nel gennaio del 1990 il corpo era stato riesumato ed era stata eseguita una prima autopsia, che però aveva attribuito la morte a un’emorragia provocata dalla lacerazione dell’arteria iliaca destra.

Nel 1994, dopo alcune lettere anonime, i magistrati della Procura di Castrovillari misero sotto controllo i telefoni di Isabella Internò e Raffaele Pisano, il camionista alla guida del camion che aveva investito Bergamini, senza ottenere alcun riscontro. La svolta nel caso è arrivata nel 2017, quando il corpo è stato nuovamente riesumato e i periti hanno concluso che Bergamin era stato soffocato e che l’investimento era avvenuto quando il calciatore era già morto o in fin di vita.

Tra le persone ascoltate durante il processo figura anche l’ex compagno di squadra Michele Padovano, che ha raccontato di un Bergamini scosso dopo aver ricevuto una telefonata.

Le minacce di Isabella Internò al calciatore

Molto rilevante anche la testimonianza di Tiziana Rota, amica di Isabella Internò, che ha raccontato di un incontro con quest’ultima avvenuto dieci giorni prima la morte di Bergamini. In quell’occasione Internò avrebbe detto “se non torna con me (Bergamin, ndr) lo faccio ammazzare”. Sempre in base alla tesi dell’accusa, accolta dai giudici, il movente sarebbe il mancato matrimonio riparatore tra il calciatore e la ragazza, rimasta incinta.

Ad agire sarebbero stati il padre di Isabella Internò (deceduto) e il cugino Roberto Internò, indagato da pochi mesi per concorso in omicidio volontario aggravato. Sarebbero stati loro, per l’accusa, a uccidere Denis Bergamini per soffocamento prima di trasportare il corpo lungo la Statale per inscenare il suicidio.

La difesa annuncia il ricorso in Cassazione

I difensori di Isabella Internò hanno ribadito la tesi dell’assenza di omicidio, chiedendo l’assoluzione e contestando la mancanza di prove scientifiche e di testimoni di un’aggressione nelle ultime ore di vita di Bergamini. I legali hanno inoltre annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione contro la sentenza emessa dai giudici di Catanzaro.