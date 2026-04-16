Condanna confermata per Manolo Portanova per violenza sessuale, rabbia del calciatore che farà ricorso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Manolo Portanova condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni anche in secondo grado. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la pena stabilita nei confronti del centrocampista della Reggiana ed ex calciatore del Genoa, accusato di aver violentato nel 2021 una ragazza insieme ad altre tre persone.

La condanna in Appello

Al termine di circa tre ore di camera di consiglio i giudici di Firenze hanno ribadito la condanna a Portanova in primo grado, nella quale erano state accolte le richieste dell’accusa, per la soddisfazione del rappresentante legale della controparte, l’avvocato Jacopo Meini.

“È assurdo sono 5 anni che sto vivendo una situazione incredibile, sono innocente e ho portato le prove. Non mi fermerò perché credo nella giustizia” ha dichiarato al termine dell’udienzail calciatore, il cui legale Gabriele Bordoni ha annunciato l’impugnazione della sentenza in Cassazione

Le accuse di violenza sessuale contro Manolo Portanova

Come riportato dalla testata ReggioOnline, la società in cui il calciatore milita dal 2023, la Reggiana, ha affermato che non saranno disposti provvedimenti sul centrocampista in seguito alla condanna e di non voler rilasciare dichiarazioni fino al terzo grado di giudizio sulla vicenda.

Il giorno prima dell’udienza a Firenze, Manolo Portanova si era rivolto ai tifosi e ai follower pubblicando sul suo profilo Instagram una lettera aperta a Reggio Emilia: “Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti a qualcosa di ingiusto. E io oggi sono dentro a questo. Domani entro in un’aula di tribunale per difendermi da qualcosa che non ho commesso” ha scritto nel post con una foto in cui bacia la maglia, ringraziando quella che ha definito “molto più di una città. Siete le persone che mi hanno guardato negli occhi e hanno visto la verità. Siete quelli che non hanno mai smesso di starmi vicino, che non mi hanno mai fatto sentire solo… nemmeno per un secondo”

La vicenda

L’inizio della vicenda giudiziaria risale al giugno 2021, dopo la denuncia di una studentessa, allora 21enne, che accusò Portanova e altre tre persone di averla violentata.

“Ho visto i miei violentatori scattare foto e video – il suo racconto al Corriere della Sera – Me li sono trovati davanti, in tre. Ho tentato di fermarli, ho cercato di fuggire ma mi hanno immobilizzata e hanno continuato a scattare foto. Vedevo i flash dei telefonini”.

Lo stupro di gruppo sarebbe avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, nell’appartamento di Portanova, vicino a Piazza del Campo a Siena.

Secondo quanto raccontato dalla ragazza, decise di passare la notte insieme al calciatore conosciuto tre settimane prima, quando nella stanza sarebbero entrati lo zio del giocatore Alessio Angella, l’amico Alessandro Cappiello e un minorenne, anche loro accusati di avere abusato sessualmente di lei.