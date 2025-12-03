Condanna ridotta per Mario Roggero, il gioielliere aveva ucciso due ladri a Grinzane Cavour

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha confermato la condanna a carico di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 aveva ucciso due ladri durante una rapina nella sua oreficeria. Il 3 dicembre la pena è stata ridotta a 14 anni e 9 mesi di reclusione, alleggerendo la sentenza di primo grado che aveva inflitto 17 anni.

Condanna ridotta per Mario Roggero

Come riporta ANSA, la decisione è giunta dopo una lunga dichiarazione in aula del condannato.

Nonostante la riduzione, il gioielliere ha espresso la sua rabbia, criticando aspramente i giudici: “Non hanno avuto coraggio. È stata legittima difesa”.

Le forze dell’ordine nel 2021 sulla scena del doppio omicidio di Grinzane Cavour

Il processo ha dovuto ricostruire i drammatici attimi in cui Roggero aprì il fuoco, colpendo i rapinatori Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino mentre stavano uscendo dal negozio per fuggire con il bottino, ferendo anche un terzo uomo, Alessandro Modica.

Il legale di Mario Roggero, Stefano Marcolini, ha commentato la decisione in modo cauto, dichiarando che è prematuro un commento e che la difesa attenderà di leggere le motivazioni della sentenza per poi presentare ricorso in Cassazione.

La Procura Generale di Torino, nell’udienza del 12 novembre scorso, aveva invece richiesto la conferma della pena inflitta in primo grado.

La difesa in aula del gioielliere di Grinzane Cavour

Prima che la Corte d’Assise d’Appello di Torino si ritirasse in camera di consiglio, il gioielliere ha letto in aula una lunga dichiarazione spontanea di 26 pagine, impiegando 27 minuti per ripercorrere l’intera vicenda.

Roggero ha utilizzato il suo intervento per rivendicare la legittima difesa, affermando di aver sparato “senza alcuna intenzione di uccidere, ma solo per non essere ucciso”.

Ha spiegato che la sua reazione era stata dettata dal terrore: “Spinelli mi punta l’arma in faccia, ero terrorizzato, ho esploso il colpo per salvarmi la vita”.

Come sono stati uccisi i due ladri

Nel racconto dettagliato dell’episodio, il gioielliere ha spiegato che i ladri, durante la colluttazione, avevano perso la mascherina, mostrando i loro volti.

Questo particolare lo aveva spaventato ulteriormente, in quanto erano diventati riconoscibili.

Roggero ha riferito che Mazzarino gli aveva puntato la pistola urlando “Ti sparo, ti ammazzo” e che il complice Spinelli gli aveva puntato l’arma in fronte dicendo che avrebbe sparato se non avesse consegnato la merce, iniziando subito il conto alla rovescia.

Riguardo ai colpi che hanno ucciso i due rapinatori, Roggero ha specificato: “Spinelli mi punta l’arma in faccia, ero terrorizzato, ho esploso il colpo per salvarmi la vita”