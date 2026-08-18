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Un arresto è stato eseguito a Roma, all’aeroporto di Ciampino nei confronti di un cittadino turco ricercato per omicidio. L’uomo, segnalato da Interpol e dalle autorità turche, è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato mentre arrivava su un volo proveniente dal Regno Unito. Il trentenne doveva scontare una pena residua per un delitto commesso in patria.

L’arresto all’aeroporto di Ciampino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la svolta nelle ricerche è arrivata grazie a una segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La comunicazione ha indicato che su un volo partito da East Midland e diretto a Ciampino viaggiava un cittadino turco di circa 30 anni, ricercato dalle autorità del suo Paese. La Polaria di Ciampino ha quindi predisposto un intervento mirato, acquisendo tutte le informazioni necessarie per identificare il sospettato.

Gli agenti hanno atteso l’arrivo del volo e, una volta a bordo, hanno individuato il giovane turco. L’operazione si è svolta con la massima cautela, per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale. Dopo aver confermato l’identità del ricercato, i poliziotti lo hanno accompagnato negli uffici della Polaria per gli accertamenti di rito.

Il passato del ricercato e la condanna

L’uomo era inserito da circa 4 anni nella banca dati dell’Interpol con una “Red notice”, un avviso internazionale per la cattura di persone ricercate. Le ricerche erano attive dalla fine del 2022, quando le autorità turche avevano richiesto la collaborazione internazionale per rintracciare il trentenne. Il giovane era stato condannato a 10 anni di reclusione per la morte di un uomo, avvenuta nel 2020 durante una lite nella provincia turca di Diyarbakur. Dopo aver scontato parte della pena, risultava ancora una pena residua di quasi 6 anni da espiare.

Una volta confermata la sua identità, il cittadino turco è stato arrestato secondo le norme di diritto interno e internazionale. Successivamente, è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli, dove rimarrà a disposizione della Magistratura italiana in attesa delle decisioni sulle procedure di estradizione o di esecuzione della pena.

Il ruolo della cooperazione internazionale

L’operazione dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le forze di polizia dei diversi Paesi e delle organizzazioni internazionali come Interpol. Grazie allo scambio tempestivo di informazioni e alla sinergia tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Polaria di Ciampino, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto condannato per un grave reato commesso all’estero.

IPA