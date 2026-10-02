Condannato a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia dopo l'arresto a Foligno vicino a Perugia

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Un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate a Foligno. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e condotto in carcere in seguito a una sentenza definitiva del Tribunale di Spoleto.

Controlli intensificati nel centro storico e nelle zone limitrofe

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Foligno hanno rafforzato la loro presenza sul territorio, concentrando le attività di controllo soprattutto nel centro storico, in Viale Firenze e nelle strade adiacenti. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Identificate 92 persone e controllati 59 veicoli

Nel corso di questi servizi straordinari, la Polizia ha identificato 92 persone e sottoposto a verifica 59 veicoli. Numerosi posti di controllo sono stati allestiti nelle aree più sensibili della città, permettendo agli agenti di monitorare efficacemente il flusso di persone e mezzi.

Arrestato un 44enne già noto per reati contro la persona e il patrimonio

Durante uno di questi controlli nel centro di Foligno, i poliziotti hanno rintracciato un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati a maltrattamenti in famiglia, stalking, oltre che per altri reati contro la persona e contro il patrimonio. Gli accertamenti svolti sul posto hanno permesso di verificare che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione.

Sentenza definitiva del Tribunale di Spoleto

L’uomo era destinatario di una condanna definitiva emessa dal Tribunale di Spoleto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La sentenza prevedeva una pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Ultimate le formalità di rito, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo e lo hanno trasferito presso la casa circondariale di Spoleto, dove sconterà la pena stabilita dal tribunale.

IPA