Un arresto a Caltanissetta, dove un uomo di sessanta anni è stato fermato dopo essersi sottratto per giorni all’esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già condannato a sei anni di reclusione per associazione per delinquere e truffa, è stato individuato e bloccato dagli agenti dopo un tentativo di fuga.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia della sezione volante ha riconosciuto il sessantenne nisseno mentre si trovava in una via del centro storico cittadino. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di scappare, ma è stato prontamente inseguito e fermato.

L’uomo ricercato da giorni

L’arrestato risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello locale. Da diversi giorni, infatti, si sottraeva all’esecuzione del provvedimento, che cumula tre sentenze definitive di condanna. Le accuse a suo carico comprendono associazione per delinquere, truffa, riciclaggio e altri reati.

Le condanne e i reati contestati

Le sentenze definitive emesse dalla Corte d’Appello di Caltanissetta riguardano quattro episodi di truffa, dodici episodi di riciclaggio e ulteriori reati commessi tra il 2018 e il 2024. L’uomo aveva messo in atto una serie di azioni illecite che hanno portato le autorità giudiziarie a emettere un ordine di carcerazione cumulativo, rendendolo di fatto un latitante negli ultimi giorni.

L’inseguimento e l’arresto

Il tentativo di fuga del sessantenne non è andato a buon fine. Gli agenti della volante, dopo averlo riconosciuto, lo hanno inseguito per alcune decine di metri nelle vie del centro storico di Caltanissetta. Grazie alla prontezza e alla determinazione dei poliziotti, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato senza che si verificassero incidenti o feriti.

Le procedure dopo l’arresto

Una volta fermato, l’uomo è stato condotto negli uffici della Polizia di Stato per le formalità di rito. Dopo aver completato le procedure amministrative, gli agenti hanno accompagnato il sessantenne presso la Casa Circondariale locale, dove dovrà scontare la pena di sei anni di reclusione prevista dalle sentenze definitive.

Il contesto giudiziario

Le condanne a carico dell’arrestato sono il risultato di un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolte diverse autorità, tra cui la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe e riciclaggio di denaro, con episodi che si sono susseguiti nell’arco di sei anni.

Conclusioni

Il caso del sessantenne nisseno arrestato per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio si inserisce in un quadro più ampio di contrasto ai reati economici e alla criminalità organizzata. L’azione tempestiva della Polizia di Stato e la collaborazione con la magistratura hanno permesso di assicurare alla giustizia un soggetto che da giorni si sottraeva all’arresto, garantendo così maggiore sicurezza alla comunità di Caltanissetta.

