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Un cittadino rumeno di 42 anni, ricercato per rapina e porto abusivo di armi, è stato arrestato dopo essere stato individuato a bordo di un treno Inter City sulla tratta Piacenza-Bologna. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione, dovrà scontare una pena di 11 mesi e 11 giorni presso la Casa circondariale di Bologna.

L’intervento su un treno per Bologna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante la giornata di venerdì 21 agosto, quando una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Bologna ha riconosciuto e fermato il sospettato a bordo del treno Inter City 613, in viaggio lungo la tratta Piacenza–Bologna e diretto a Pesaro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna, era ricercato per una rapina commessa nel 2013 in una località della Romagna e per il reato di porto abusivo di armi. La sua presenza non è passata inosservata agli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati nei controlli di sicurezza a bordo del convoglio.

Le fasi dell’identificazione

Gli operatori della Polizia Ferroviaria di Bologna hanno proceduto all’identificazione del 42enne direttamente sul treno.

Dopo aver effettuato i necessari accertamenti, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Settore Operativo della stazione di Bologna Centrale per ulteriori verifiche.

La condanna e la detenzione

Al termine delle procedure di rito, il cittadino rumeno è stato formalmente arrestato e trasferito presso la Casa circondariale di Bologna.

Qui dovrà scontare una pena detentiva di 11 mesi e 11 giorni, come stabilito dall’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti.

IPA