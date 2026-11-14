Condannato per reati sessuali rintracciato a Ferrara dalla Squadra mobile: il 60enne finisce in carcere

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era stato condannato per reati sessuali e ora dovrà scontare la sua pena dietro le sbarre. Un uomo di quasi 60 anni è stato rintracciato e arrestato a Ferrara dalla Squadra mobile della Questura, che il 12 novembre ha eseguito nei suoi confronti un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Bologna.

Il condannato rintracciato dalla Squadra mobile di Ferrara

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori sono arrivati all’uomo al termine di un’attività mirata per individuarlo. Una volta raggiunto, il sessantenne è stato portato nella casa circondariale della città estense, dove dovrà scontare la condanna definita dai giudici.

Non sono stati resi noti i dettagli sulle vittime né il periodo in cui sarebbero stati commessi i reati.

Cosa dice la Questura

La Questura parla di un risultato ottenuto grazie a un lavoro “attento e tempestivo”, che ha permesso di assicurare alla giustizia una persona condannata per reati che “incidono profondamente sulla dignità umana e psicologica della vittima e della collettività”.

IPA