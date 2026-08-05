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È stato arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare un uomo di origini crotonesi, condannato per plurimi reati tra cui maltrattamenti in famiglia, violenza privata e danneggiamento. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di un piano di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione ai fenomeni di violenza di genere e domestica.

Operazione condotta dalla Squadra Mobile di Crotone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Crotone. L’uomo, di origini crotonesi, era destinatario di un ordine di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo. Dopo accurate ricerche, il soggetto è stato rintracciato e condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena secondo quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo arrestato è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, danneggiamento, violazione degli obblighi di assistenza familiare, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’esecuzione del provvedimento si inserisce in una più ampia strategia di controllo e repressione dei reati sul territorio, fortemente voluta dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare in modo efficace i fenomeni di violenza di genere e domestica, garantendo il rispetto delle misure imposte dall’Autorità Giudiziaria e rafforzando la sicurezza della collettività.

Piano di controllo del territorio e attività di prevenzione

L’arresto si inserisce nel contesto di un piano di controllo del territorio intensificato, che ha visto impegnate le forze dell’ordine in numerose attività di prevenzione e monitoraggio. Nella stessa giornata, gli equipaggi della Squadra Volante e le pattuglie appiedate hanno operato sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella. Durante questi servizi sono state identificate 549 persone e controllati 236 veicoli, oltre a numerose verifiche nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale.

IPA