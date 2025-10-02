Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto ad Ancona di un cittadino marocchino di 43 anni. L’uomo è stato condotto in carcere per scontare una pena complessiva di 2 anni, 6 mesi e 18 giorni, come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ancona lo scorso 30 settembre, a seguito del rigetto delle richieste di misure alternative alla detenzione.

Le informazioni ufficiali della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ancona ha dato esecuzione al decreto di sospensione e ripristino dell’ordine di carcerazione nei confronti del cittadino marocchino, già destinatario di diverse condanne per reati commessi in varie città italiane. L’ordine è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ancona dopo che il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto tutte le istanze presentate dal condannato per ottenere misure alternative alla detenzione.

Un percorso giudiziario complesso: quattro sentenze definitive

La pena inflitta all’uomo deriva da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso nel giugno scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, che ha riunito quattro sentenze definitive. La prima risale al febbraio 2005, quando il Tribunale di Sanremo lo ha condannato a 9 mesi di reclusione per essere rientrato in Italia con un’identità diversa, nonostante fosse già destinatario di un decreto di espulsione.

La seconda sentenza è stata emessa dal GIP di Bologna nel giugno 2004 e confermata dalla Corte d’Appello locale nel maggio 2013: in questo caso, l’uomo è stato condannato a 1 anno di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel 2004 sempre sotto un altro nominativo.

La terza condanna è arrivata dal Tribunale di Ancona nel dicembre 2014, con una pena di 1 anno di reclusione per furto aggravato avvenuto ad Ancona nell’agosto 2007. In quell’occasione, le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificarlo come autore del furto aggravato compiuto il 6 agosto 2007 presso un supermercato, dove aveva sottratto 1.140 euro prelevandoli da una cassa.

La quarta e più recente sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Ancona nel dicembre 2021 e confermata dalla Corte d’Appello di Ancona nell’ottobre 2023. In questo caso, l’uomo è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Camerano (AN) nel novembre 2021. In quella circostanza era stato arrestato in flagranza per la detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish.

Le richieste di misure alternative e il rigetto del Tribunale di Sorveglianza

Dopo l’emissione del provvedimento di esecuzione della pena, il condannato aveva presentato istanza per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, gli arresti domiciliari in alternativa al carcere o il differimento facoltativo della pena per gravi motivi di salute. Tuttavia, il 24 settembre scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto tutte le richieste, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione delle misure alternative.

L’esecuzione dell’arresto e il trasferimento in carcere

A seguito del rigetto delle istanze, il 30 settembre l’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica di Ancona ha ripristinato l’ordine di carcerazione, disponendo la custodia in carcere del cittadino marocchino. Nei giorni successivi, la Squadra Mobile ha rintracciato il condannato e, dopo aver espletato le formalità di rito, lo ha trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto per l’espiazione della pena.

Un caso che evidenzia la collaborazione tra le Procure e le forze dell’ordine

Questa vicenda mette in luce la complessità delle procedure giudiziarie quando si tratta di pene concorrenti e di reati commessi in diverse città italiane. La collaborazione tra le Procure della Repubblica di Ancona, Sanremo e Bologna, insieme all’azione della Squadra Mobile della Questura di Ancona, ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto che, nel corso degli anni, si era reso responsabile di reati quali furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le tappe principali della vicenda giudiziaria

Il percorso giudiziario del cittadino marocchino si è snodato attraverso quattro sentenze definitive, emesse tra il 2004 e il 2023, che hanno riguardato reati di diversa natura. Dalla violazione del decreto di espulsione al furto aggravato, fino alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo ha accumulato condanne che sono state riunite in un unico provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti.

Nonostante i tentativi di ottenere misure alternative alla detenzione, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per concedere tali benefici, ordinando così l’esecuzione della pena in carcere.

