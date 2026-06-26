Condizionatori accesi ore per combattere il caldo record, bollette alle stelle: i trucchi per risparmiare

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Il caldo eccessivo rischia di far schizzare le bollette dell’energia elettrica. Molti, infatti, come unico rimedio tengono accesi i condizionatori per tutto il giorno. Più l’apparecchio resta in funzione e più salata sarà la quota da pagare per l’elettricità consumata. Secondo un’analisi condotta da Facile.it, un condizionatore dual split in classe A+, tenuto acceso 8 ore al giorno, avrà un costo in bolletta di 146 euro per i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto. Per risparmiare un po’ ci sono alcuni trucchi.

I trucchi per risparmiare se si compra un condizionatore

Una delle cose più importanti, quando si deve acquistare un nuovo condizionatore, è controllare le classi energetiche. A+, A++ e A+++ consentono infatti di limitare i consumi e, di conseguenza, di risparmiare sulla bolletta.

Il risparmio, rispetto a un apparecchio con classe energetica inferiore, può arrivare al 49%.

ANSA

Al momento della scelta tra un modello e l’altro sarebbero da privilegiare gli inverter, capaci di regolare autonomamente la potenza erogata in base alla temperatura impostata e quella percepita nell’ambiente. Con questo sistema si può tagliare i costi dell’energia fino al 30%.

Sempre in fase d’acquisto, è utile verificare se siano presenti le modalità deumidifica o sleep oltre a quella di raffreddamento. Le due soluzioni permettono di ridurre i consumi fino al 13%.

Molto efficace è anche lo strumento timer, che permette d’impostare l’orario in cui il dispositivo deve attivarsi e poi spegnersi, così da non lasciarlo acceso tutta la notte.

Attenzione alla temperatura e alla manutenzione

Quando si accende il condizionatore è importante tenere d’occhio la temperatura che s’imposta, lo sbalzo termico con l’esterno non dovrebbe mai essere eccessivo.

La temperatura ideale si attesta intorno ai 24-26°, più bassa sarebbe dannoso per la salute. Se all’esterno ci sono 35°, ssrebbe meglio alzare un po’ anche i gradi del termostato del condizionatore.

Ogni apparecchio, per essere sempre performante senza sprechi di energia, deve ricevere una buona manutenzione periodica che garantisce un risparmio di circa l’8% sulla bolletta.

Ovviamente, con il condizionatore acceso, è bene tenere porte e finestre chiuse, tapparelle abbassate e tende tirate per schermare la casa dal sole. In questo modo è possibile risparmiare almeno un 6% sui costi.

Anche la presenza di piante in balcone può aiutare a tenere più fresca la casa, dato che assorbono calore e mantengono l’ombra.

I suggerimenti anti-afa

Oltre al condizionatore, si possono adottare dei trucchetti che permettono di mantenere un ambiente un po’ più fresco e senza consumare energia.

Per esempio, nelle giornate di sole, tenere chiuse le tende o le persiane delle finestre esposte al sole riduce la quantità di luce solare che entra nella stanza e il conseguente riscaldamento di pavimenti, pareti e mobili.

Si può inoltre adottare la ventilazione incrociata che consiste nell’aprire finestre o porte su lati diversi di un’abitazione per consentire la circolazione dell’aria.

Se la camera da letto è una delle più calde della casa, si può pensare di cambiare temporaneamente il luogo in cui si dorme spostandosi in una stanza più fresca.

Bisogna poi ricordare che forni, piani cottura, asciugatrici, lavatrici e lavastoviglie possono tutti contribuire ad aumentare la temperatura degli ambienti interni.

Nelle giornate molto calde, è meglio utilizzare gli elettrodomestici che producono calore nelle prime ore del giorno o nelle ore serali e usare le cappe aspiranti quando si cucina o ci si fa la doccia, perché rimuovono l’aria calda e umida prima che si diffonda in tutta la casa.