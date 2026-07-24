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Due uomini sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in un quartiere popolare di Lecce. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato al sequestro di oltre 1.500 grammi di eroina e di quasi 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I due, di 61 anni e 66 anni, sono stati fermati in flagranza di reato nella mattinata del 24 luglio 2026.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce è scattato intorno alle 11:20 di ieri. Gli investigatori avevano raccolto elementi che facevano sospettare una fiorente attività di spaccio di eroina, gestita in concorso dai due uomini, entrambi residenti nello stesso stabile al primo piano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due arrestati avevano organizzato una precisa suddivisione dei compiti: il 61enne, disoccupato, si occupava della vendita al dettaglio della droga ai clienti che si avvicendavano presso la sua abitazione, mentre il 66enne custodiva i panetti di eroina nel proprio appartamento. Le due abitazioni, situate nello stesso edificio, erano utilizzate come base logistica per l’attività illecita.

Il blitz e il tentativo di fuga

Nonostante le difficoltà operative dovute alla presenza di “vedette” nella zona, la sezione Antidroga ha predisposto un servizio di osservazione. Dopo aver notato un insolito via vai di acquirenti, gli agenti sono intervenuti cogliendo i due uomini mentre parlavano sulla soglia dell’appartamento del 61enne. Alla vista della Polizia, quest’ultimo ha tentato di barricarsi in casa, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Il 66enne è riuscito a rifugiarsi temporaneamente nel proprio appartamento, dove ha cercato di disfarsi della droga lanciando un sacchetto dalla finestra. Gli agenti sono riusciti a recuperare il cartoccio, che conteneva quattro involucri per un totale di 1.549,7 grammi di eroina.

Perquisizioni e sequestri

Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire, nel bagno del 61enne, un ulteriore involucro con 46,5 grammi di eroina, un bilancino di precisione e delle forbici utilizzate per il confezionamento delle dosi. Nella camera da letto dello stesso uomo è stata sequestrata la somma di 6.850 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori il probabile provento dell’attività di spaccio. Le perquisizioni nell’abitazione del 66enne e quelle personali a carico di entrambi non hanno invece portato ad ulteriori sequestri.

Dopo il fotosegnalamento presso gli uffici della Questura, la Polizia scientifica ha informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. I due uomini sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale, dove resteranno in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.

IPA