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È di due arresti e oltre 12 chili di droga sequestrata il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est della Capitale. L’azione, scattata a Ponte di Nona, ha portato allo smantellamento di un sistema di spaccio ben organizzato, nascosto all’interno di una palazzina. Gli arrestati, entrambi italiani di 22 anni e 48 anni, sono ora accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa articolata, sviluppata dagli agenti del VI Distretto Casilino. Il blitz si è inserito in un più ampio dispositivo di controlli, che ha coinvolto sia esercizi commerciali sia soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari, oltre a un’attività di osservazione mirata da parte della squadra di polizia giudiziaria.

Il ruolo decisivo del cane antidroga Nelly

Determinante per il successo dell’operazione è stato il fiuto di Nelly, il cane antidroga della Questura di Roma. Già lungo le scale della palazzina di Ponte di Nona, l’animale ha segnalato anomalie che hanno indirizzato gli agenti verso i nascondigli della droga. Il primo ritrovamento è avvenuto nel vano contatori, dove sono state scoperte circa 80 dosi già confezionate di cocaina e hashish.

La scoperta del “tesoro” nascosto

Le successive perquisizioni hanno permesso di individuare il cuore dell’attività illecita. Le chiavi di una cantina, trovate nella disponibilità del più giovane degli arrestati, hanno condotto gli agenti in un locale adiacente, dove era custodito il grosso dello stupefacente: circa 50 panetti di hashish, ulteriori frammenti della stessa sostanza, diverse buste di marijuana e 600 dosi di cocaina. Tutto il materiale sequestrato, per modalità di confezionamento, è stato ricondotto a un’unica filiera di spaccio.

Ulteriori sequestri e denaro contante

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto anche circa 1.000 euro in contanti, insieme al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. L’attività di ricerca, estesa ad altri locali condominiali grazie alle segnalazioni dell’unità cinofila, ha portato alla scoperta di una seconda cantina, dove era nascosto altro stupefacente confezionato con le stesse modalità.

Il bilancio dell’operazione e le misure adottate

Il bilancio complessivo dell’operazione ha superato i 12 kg di droga sequestrata. I due indagati sono stati immediatamente associati al carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Parallelamente, nell’ambito dello stesso dispositivo, sono stati effettuati controlli nei confronti di 26 soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari, mentre la squadra di polizia amministrativa ha ispezionato due esercizi commerciali, i cui esiti sono ora al vaglio della Divisione competente della Questura.