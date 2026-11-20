Condono edilizio, Nicola Gratteri contro l'ipotesi sanatoria in Manovra 2027: "Un messaggio devastante"
Gratteri critica i condoni edilizi a Piazzapulita: il procuratore di Napoli parla delle demolizioni ai Campi Flegrei e del rischio delle sanatorie
“Demolizioni, sanatorie, amnistia e indulto dovrebbero sparire dal vocabolario della lingua italiana”. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, interviene a Piazzapulita sul tema dell’abusivismo edilizio e dei condoni, denunciando il rischio rappresentato dagli immobili irregolari, soprattutto in un territorio esposto al pericolo sismico come quello dei Campi Flegrei.
- Gratteri: «Ai Campi Flegrei migliaia di case abusive»
- La critica ai condoni edilizi: «Un messaggio devastante»
- La critica a forze dell'ordine e sindaci
Gratteri: «Ai Campi Flegrei migliaia di case abusive»
Il magistrato richiama anzitutto la situazione dei Campi Flegrei, dove il fenomeno del bradisismo e le scosse sismiche rendono particolarmente delicata la questione della sicurezza degli edifici.
“Io voglio che gli italiani sappiano che ai Campi Flegrei ogni mese si alza il suolo di 1-2 centimetri”, afferma Gratteri, ricordando anche le scosse che interessano quotidianamente la zona. Il procuratore sostiene che nell’area ci siano migliaia di abitazioni abusive e ribadisce la necessità di procedere con le demolizioni.
«Io continuerò a fare demolizioni», assicura, spiegando che gli interventi sono già cominciati.
Secondo i dati citati dal magistrato, al suo arrivo a Napoli venivano eseguite circa 70-71 demolizioni all’anno, mentre oggi si è arrivati a oltre 180 interventi annuali. Gratteri riferisce inoltre dell’esistenza di un protocollo con la Regione Campania, che avrebbe stanziato 5 milioni di euro destinati a sei comuni dei Campi Flegrei per sostenere i costi delle demolizioni.
La critica ai condoni edilizi: «Un messaggio devastante»
Gratteri spiega che gli interventi sono partiti dagli immobili appartenenti a persone con precedenti penali, per poi estendersi progressivamente ad altre situazioni. «Ci ricatteranno, ci contesteranno con qualsiasi cittadino», osserva, riferendosi alle possibili opposizioni alle demolizioni, ma ribadendo che le procedure continueranno nel rispetto della legge.
La critica più dura riguarda il messaggio che, secondo Gratteri, viene trasmesso ai cittadini quando alle demolizioni si affiancano ipotesi di sanatoria. «È ovvio che dire che si blocca per due anni le demolizioni è un messaggio devastante nella testa della gente», afferma.
Il magistrato contesta anche le responsabilità accumulate nel corso dei decenni, chiedendosi come sia stato possibile costruire edifici di grandi dimensioni senza autorizzazioni e senza che le istituzioni intervenissero.
La critica a forze dell’ordine e sindaci
«Dov’erano i magistrati, le forze dell’ordine, i vigili urbani, i sindaci, i tecnici comunali?», domanda Gratteri, chiamando in causa i controlli mancati sull’abusivismo. Nel corso dell’intervista, il procuratore critica infine l’efficacia delle numerose norme introdotte negli ultimi anni per contrastare la criminalità.
«Ha funzionato? Assolutamente no», risponde, sostenendo che gran parte delle disposizioni presentate come nuove fossero già presenti nell’ordinamento, seppure con formulazioni differenti.