Forte tensione nel pomeriggio del 26 gennaio nei pressi della Circonvallazione delle Valli, a Bergamo, dove una lite tra automobilisti si è trasformata in un grave episodio di minaccia con arma. Una giovane donna è stata minacciata con una pistola da un altro conducente che si è poi dato alla fuga. L’autore del gesto, un giovane italiano nato nel 2002, è stato identificato e indagato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

Paura nella Circonvallazione delle Valli

Tutto è iniziato nel pomeriggio del 26 gennaio quando, nei pressi della Circonvallazione delle Valli vicino Bergamo, due automobilisti sono stati coinvolti in un acceso diverbio stradale.

Nel corso della discussione uno dei due ha estratto una pistola e ha minacciato la conducente dell’altro veicolo. Dopo aver compiuto il gesto si è allontanato rapidamente dalla scena.

La reazione della vittima e l’intervento dei soccorsi

La giovane donna, visibilmente scossa dall’accaduto, è stata trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Nonostante lo stato di shock la vittima è riuscita a mantenere la lucidità necessaria per contattare il numero di emergenza 112 e fornire una descrizione dettagliata dell’auto dell’aggressore.

Questo elemento si è rivelato fondamentale per le successive indagini.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Grazie alle informazioni raccolte e a una rapida attività investigativa gli agenti delle volanti e della squadra mobile sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore.

Si tratta di un giovane italiano, classe 2002, che è stato rintracciato presso la propria abitazione dove era già rientrato dopo l’accaduto.

Il sequestro dell’arma e le dichiarazioni dell’indagato

Durante gli accertamenti il ragazzo ha consegnato spontaneamente una pistola softair, la cui potenza è risultata inferiore ai 7,5 joule.

Ha dichiarato agli agenti di aver acquistato l’arma nel corso dello stesso pomeriggio. La pistola è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell’ordine.

Le conseguenze legali

Al termine delle verifiche il giovane è stato indagato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. L’episodio ha destato particolare preoccupazione per la facilità con cui una lite stradale può degenerare in atti di minaccia e per la presenza di armi, anche se di tipo softair, in contesti pubblici.

L’episodio si è verificato nei pressi di un’area trafficata e spesso teatro di tensioni tra automobilisti. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha permesso di identificare e fermare il responsabile, evitando conseguenze più gravi per la vittima e per la sicurezza pubblica.

IPA