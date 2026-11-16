Conduttori della tv israeliana Channel 14 deridono abitanti di Gaza post alluvione, "fate un parco acquatico"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le immagini delle tende allagate nella Striscia di Gaza sono diventate oggetto di battute durante una trasmissione dell’emittente israeliana Channel 14. I conduttori Noam Fathi e Shai Goldstein hanno ironizzato sulla possibilità di trasformare le zone inondate in un parco acquatico, utilizzando come sfondo gli edifici distrutti dalla guerra.

Conduttori deridono abitanti Gaza

Il filmato ha iniziato a circolare sui social l’11 novembre 2026. Il sottopancia mostrato in tv riportava la frase “Aprite un parco acquatico”, riferita alla situazione nella Striscia. Durante il servizio sarebbero state mostrate anche immagini realizzate con l’intelligenza artificiale, raffiguranti scivoli e altre attrazioni tra le macerie di Gaza.

Nel corso della puntata i due conduttori hanno ironizzato sull’alluvione dichiarando che gli abitanti di Gaza non sanno sfruttare le risorse che hanno a disposizione come l’acqua. Da qui l’idea di creare un parco acquatico per la popolazione.

Le conseguenze dell’alluvione a Gaza

La trasmissione è arrivata dopo un’ondata di maltempo che ha colpito Gaza a partire dal 6 novembre, provocando allagamenti e vittime. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), tre bambini e due donne sono morti a causa del cedimento di un terrapieno sabbioso sulle tende di alcune famiglie sfollate. È stato inoltre segnalato l’annegamento di un neonato.

Le prime valutazioni dell’8 novembre indicavano oltre 26mila famiglie colpite, più di 6mila rifugi distrutti e circa 17.400 danneggiati. Un successivo aggiornamento dell’Ocha, riferito al 9 novembre, ha portato la stima a oltre 46mila nuclei familiari coinvolti e più di 40mila rifugi danneggiati.

L’emergenza riguarda una popolazione già duramente colpita dal conflitto. Circa 1,4 milioni di persone, pari al 65% degli abitanti della Striscia, vivono in tende o sistemazioni di fortuna. Gli allagamenti hanno inoltre compromesso strutture sanitarie, spazi educativi e sistemi fognari, aumentando il rischio di contaminazione dell’acqua.

Chi c’è dietro Channel 14 e come funziona The Patriots

Channel 14 è un’emittente televisiva israeliana privata, conosciuta per il proprio orientamento conservatore e per le posizioni favorevoli al primo ministro Benjamin Netanyahu. L’emittente ha iniziato le trasmissioni nel 2014 come canale dedicato prevalentemente alla cultura e alla tradizione ebraica. Nel 2021 ha assunto l’attuale identità, ampliando lo spazio riservato all’informazione politica.

Il principale azionista di riferimento è l’imprenditore russo-israeliano Yitzchak Mirilashvili, già attivo nel settore tecnologico e negli investimenti. Tra le trasmissioni più conosciute figura HaPatriotim, tradotto come The Patriots, un talk show che unisce commenti sull’attualità, dibattito politico e satira.

Il programma, condotto da Yinon Magal, ospita diversi opinionisti e affronta frequentemente temi legati alla sicurezza israeliana e al conflitto con i palestinesi. La sequenza sul parco acquatico è però attribuita a Fathi e Goldstein, conduttori di un’altra trasmissione dell’emittente, Fatchi at Shai.

Channel 14 è stata inoltre oggetto di precedenti contestazioni da parte di organizzazioni per i diritti umani per alcune dichiarazioni trasmesse sul conflitto a Gaza. L’emittente ha respinto le accuse, sostenendo che fossero politicamente motivate.

Chi sono Noam Fathi e Shai Goldstein, i conduttori del servizio su Gaza

Noam Fathi, nato nel 1974, è un pubblicitario, commentatore e conduttore radiofonico israeliano. Ha lavorato nel settore della comunicazione prima di affermarsi nei programmi di approfondimento politico. Collabora con diverse emittenti radiofoniche israeliane e ha partecipato come opinionista a The Patriots.

Shai Goldstein, nato nel 1968, è un conduttore televisivo e radiofonico, autore e comico israeliano. È conosciuto per il duo satirico Shai e Dror, formato con Dror Rafael, con il quale ha lavorato per diversi anni in radio e televisione.

Dal marzo 2024 Fathi e Goldstein conducono insieme Fatchi at Shai su Channel 14, un programma che combina interviste, attualità e commenti satirici. Proprio durante questa trasmissione sarebbe stato diffuso il servizio sulle inondazioni nella Striscia di Gaza.