Quattro cittadini stranieri denunciati per spaccio a Conegliano. L’indagine, avviata dopo alcune segnalazioni della cittadinanza tramite l’applicazione YouPol, ha portato al sequestro di cocaina già confezionata, sostanze da taglio e oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi, quando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha delegato una perquisizione nell’ambito di un’indagine sulle sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Conegliano hanno così effettuato controlli mirati presso i domicili di quattro cittadini stranieri, tutti residenti nella città.

Il ruolo delle segnalazioni dei cittadini

L’attività investigativa è stata stimolata da alcune segnalazioni giunte tramite l’applicazione “YouPol”, che permette ai cittadini di comunicare in modo anche anonimo episodi riconducibili a spaccio, bullismo e violenza domestica. In questo caso, le informazioni fornite dalla comunità hanno permesso agli agenti di avviare un’indagine approfondita, confermando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Le modalità dell’indagine

Gli agenti hanno sviluppato un’articolata attività di osservazione, con servizi mirati per ricostruire la filiera dello spaccio di cocaina, fenomeno che da tempo interessava la zona, in particolare nei pressi di bar ed esercizi commerciali. Le indagini hanno permesso di individuare una rete strutturata, con soggetti incaricati di fare da palo, monitorando la zona in bicicletta o sorvegliando i movimenti dalla terrazza di una palazzina.

I risultati della perquisizione

Nel corso della perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate circa quaranta dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione, oltre a ingenti quantità di sostanza da taglio (diversi etti), bilancini di precisione, taglierini, forbici e più di 2.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

Identità degli indagati

Gli indagati sono quattro cittadini nigeriani, nati rispettivamente nel 1980, 1989, 1991 e 1970. Nessuno di loro risulta svolgere attività lavorativa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i soggetti erano coinvolti a vario titolo nella gestione e nello smercio della cocaina nella zona di Conegliano.

