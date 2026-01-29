Conferenza sulla remigrazione alla Camera degli "estremisti fascisti", scontro Pd-Lega e attacco di Furgiuele

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si terrà venerdì 30 gennaio la conferenza stampa Remigrazione e Riconquista con la presentazione di una raccolta firme per proporre una nuova legge. Organizzatore dell’evento è Domenico Furgiuele, deputato della Lega ideologicamente vicino a Roberto Vannacci. L’iniziativa preoccupa non poco le opposizioni per la possibile affluenza di estremisti fascisti, ma anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana (leghista) non nasconde le sue perplessità. Al capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari viene chiesto di intervenire, ma lo stesso Furgiuele rivendica il “diritto di parola“.

La conferenza sulla remigrazione alla Camera

Come anticipato, venerdì 30 gennaio si terrà, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa Remigrazione e Riconquista con la presentazione di una raccolta firme per chiedere una legge (appunto) sulla remigrazione degli stranieri.

Organizzatore dell’evento è Domenico Furgiuele, deputato leghista, che per questa iniziativa ha invitato anche Casapound, organizzazione di ispirazione neofascista.

Ma oltre a Furgiuele della Lega e Luca Marsella di Casapound, a Montecitorio confluiranno anche Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, l’ex responsabile forzanovista Jacopo Massetti e Salvatore Ferrara dei Patrioti.

Un incontro con esponenti dell’estrema destra a tutti gli effetti, quindi, uniti nella volontà di proporre la remigrazione di massa degli immigrati presenti in Italia.

Le polemiche, anche da parte della Lega

Come riporta Repubblica, tra le prime voci di protesta contro l’iniziativa arriva quella del capogruppo PD alla Camera Chiara Braga, che chiede al capogruppo del Carroccio Riccardo Molinari un intervento: “Convinca il deputato del suo gruppo a fare un passo indietro e impedisca questa grave offesa alle istituzioni“.

E Molinari fa presente che “ogni deputato è libero di organizzare autonomamente un evento senza il consenso del gruppo”, per poi elogiare l’operato di Piantedosi e Molteni sulla sicurezza che “la sinistra minaccia quotidianamente sottovalutando la pericolosità di alcuni soggetti”. Sempre dalla Lega, però, arriva una voce fuori dal coro che è quella del presidente della Camera Lorenzo Fontana: “Spero che il deputato ci ripensi”.

Angelo Bonelli di Avs parla di “oltraggio alla memoria” di madri e padri costituenti.

La risposta di Domenico Furgiuele

Interpellato da Adnkronos Domenico Furgiuele ricorda che nelle principali stazioni ferroviarie italiane ci sono “immigrati che fanno violenze ogni giorno” e accusa di “torcicollismo ideologico” le forze politiche che si oppongono alla conferenza.

Ancora, Furgiuele sottolinea che i suoi ospiti sarebbero “solo cittadini che vogliono presentare una proposta di legge” e che hanno “diritto di parola”. La sua è una “battaglia per dare un contributo sulla sicurezza della nazione”, conclude Furgiuele.