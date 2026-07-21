Confermato il licenziamento di Enrico Varriale dalla Rai, perché il giornalista ha perso il ricorso

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Enrico Varriale contro il licenziamento per giusta causa della Rai, escludendo l’ipotesi ritorsiva. Decisive le condanne per stalking e minacce nei confronti di due ex compagne, una vicenda giudiziaria che era nata nel 2021 e aveva prodotto l’allontanamento dell’ex vicedirettore di Rai Sport dai suoi incarichi.

Enrico Varriale ha perso il ricorso

Con sentenza depositata il 14 luglio, il Tribunale di Roma ha bocciato il ricorso presentato da Enrico Varriale contro la Rai, confermando la validità del licenziamento.

Il provvedimento per giusta causa, adottato nell’ottobre 2025 nei confronti dell’ex vicedirettore di Rai Sport, è stato ritenuto pienamente legittimo. La notizia, riportata per prima dal Corriere della Sera, è stata poi confermata all’Adnkronos da fonti interne alla Rai.

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Perché il licenziamento dalla Rai è confermato

Il giudice Antonio Tizzano ha smontato la linea difensiva sostenuta da Varriale. Il giornalista aveva infatti collegato il proprio allontanamento a una presunta rappresaglia dell’azienda, in risposta alle cause civili avviate in precedenza per il demansionamento subito.

Per il magistrato, invece, questa lettura non trova riscontro: la Rai avrebbe agito sulla base di “fatti concreti e documentati”, non come reazione alle iniziative legali del dipendente.

I guai giudiziari del giornalista

Tra gli elementi che hanno pesato sulla decisione figura in primo luogo la condanna a dieci mesi per atti persecutori e lesioni ai danni dell’ex compagna, sentenza diventata definitiva in appello solo poche settimane prima del pronunciamento del giudice del lavoro.

A questa si aggiunge un secondo filone giudiziario, relativo a minacce e lesioni nei confronti di un’altra donna, per il quale Varriale è stato condannato a sette mesi, con contestuale riqualificazione dell’originaria accusa di stalking e il riconoscimento di una provvisionale di 2.000 euro alla parte civile. Per il Tribunale, entrambe le vicende risultano incompatibili con il ruolo dirigenziale ricoperto in azienda e potenzialmente dannose per la reputazione del servizio pubblico.

Il giudice ha anche scartato l’ipotesi che la scelta dei tempi rivelasse un intento punitivo. Prima di arrivare al licenziamento, infatti, la Rai aveva optato per una misura disciplinare più lieve legata a un procedimento diverso, e aveva persino esplorato soluzioni organizzative alternative per ricollocare Varriale. Secondo la sentenza, il percorso intrapreso esclude la natura ritorsiva del provvedimento finale, motivato piuttosto dalla gravità oggettiva dei fatti contestati.

Il riepilogo del caso Varriale

La vicenda ha avuto inizio nel 2021, quando il giornalista è finito sotto indagine per maltrattamenti e atti persecutori ai danni della ex compagna. Da quel momento la Rai ha ridotto gradualmente i suoi incarichi in Rai Sport, pur mantenendolo formalmente in servizio.

Varriale ha reagito rivolgendosi al giudice del lavoro, ottenendo un primo verdetto favorevole che riconosceva l’avvenuta dequalificazione professionale. Gli sviluppi penali successivi, culminati nelle due condanne, hanno portato però la Rai a disporre il licenziamento nell’ottobre 2025, provvedimento che il Tribunale ha ora definitivamente confermato.

Chi è Enrico Varriale

Enrico Varriale, 66 anni, è Nato a Napoli il 22 gennaio 1960, Enrico Varriale è laureato in Giurisprudenza. Giornalista professionista dal 1985 dopo la gavetta a Canale 21 e con Il Mattino, è entrato in Rai nel 1986, passando al Tg3 nel 1989 sotto la guida di Aldo Biscardi e diventando inviato de “Il processo del lunedì”.

Nel 1994 è approdato a Rai Sport, dove ha condotto programmi storici come “Stadio Sprint” e “90° minuto”, oltre a seguire la Nazionale di calcio in quattro Mondiali e due Europei. Nel gennaio 2019 è stato nominato vicedirettore della testata, incarico che ha lasciato nell’agosto 2021 dopo l’apertura dell’inchiesta per stalking a suo carico.