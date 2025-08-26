Confessa il presunto killer di Filippo Verterame ucciso a Isola di Capo Rizzuto vicino Crotone: cosa ha detto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Voglio pulirmi la coscienza”, queste le parole pronunciate dal presunto killer di Filippo Verterame, il 22enne ferito a morte durante una rissa a Isola di Capo Rizzuto (Crotone) e deceduto in ospedale dopo due giorni di agonia. Secondo le indiscrezioni, il reo confesso avrebbe confessato di essere rientrato a casa dopo una prima fase del parapiglia, avrebbe preso un coltello con una lama di 20 centimetri e avrebbe fatto ritorno al lido Le Cannella dove, infine, avrebbe colpito la vittima. Lo stesso, infine, avrebbe indicato ai carabinieri il punto in cui si sarebbe liberato dell’arma.

La confessione

Il 22 agosto gli investigatori hanno contestato a un uomo di 39 anni, Giuseppe Paparo, l’omicidio di Filippo Verterame. La mattina di lunedì 2% agosto l’indagato ha confessato: “Devo lavarmi la coscienza, voglio parlare con il magistrato”, avrebbe detto secondo Today.

Paparo avrebbe scelto di parlare dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove si trovava ricoverato, anche lui, per le ferite dovute alla rissa.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Ha confessato il 39enne indagato per l’omicidio di Filippo Verterame, morto a seguito delle ferite dopo una rissa a Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Ascoltato dal magistrato Pasquale Festa, ha smentito la sua precedente versione secondo la quale avrebbe disarmato Verterame dal coltello; nella confessione Paparo ha raccontato di essersi recato a casa dopo una prima fase della rissa e dalla sua abitazione avrebbe preso un coltello.

Con l’arma sarebbe dunque tornato nel piazzale dove si stava ancora consumando il parapiglia. Quindi avrebbe colpito Alessandro Bianco, lo zio della vittima Giuseppe Verterame e, infine, Filippo. Paparo ha raccontato che avrebbe colpito il 22enne mentre insieme a lui rovinava al suolo, ma ha anche detto di non essersi accorto di averlo colpito alla gola.

L’arma del delitto e le indagini

Today scrive che dopo la confessione di Paparo i carabinieri hanno rinvenuto una lama da 20 centimetri in un canneto, un’area verde presente a poca distanza dal luogo in cui aveva avuto luogo la colluttazione.

Secondo Giornale di Calabria la lama sarebbe stata ancora intrisa di sangue. Nonostante la confessione, l’attività della Procura di Crotone continua per stabilire i ruoli delle cinque persone fermate e indagate a vario titolo.

La morte di Filippo Verterame

Filippo Verterame è morto il 21 agosto dopo due giorni di agonia. Il giorno 19, infatti, il 22enne è stato ferito gravemente alla gola da una coltellata durante una rissa scoppiata in un piazzale antistante il lido Le Cannella di Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese.

Le dinamiche della vicenda sono ancora oggetto di indagine da parte della Procura di Crotone ma ora, dopo la confessione di Giuseppe Paparo, emerge che la vittima sarebbe stata colpita mentre cadeva per terra insieme al suo presunto killer. Come riporta LaC News24, lo zio del reo confesso, Francesco Paparo, ha riferito che il nipote dopo aver colpito alla gola Verterame avrebbe detto: “Che cosa ho combinato”.