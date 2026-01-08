Confezionava droga durante gli arresti domiciliari a Cisterna di Latina, fermato insieme alla sua compagna
Due conviventi sono stati arrestati a Cisterna di Latina per detenzione di droga, scoperti durante controlli domiciliari della Polizia.
Due persone sono state arrestate a Cisterna di Latina. La coppia, convivente, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento della droga. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei controlli di routine su persone sottoposte a misure restrittive, come specificato dalle forze dell’ordine.
La droga trovata durante una perquisizione
L’operazione si è svolta durante un controllo presso l’abitazione di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari per un altro procedimento penale.
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina hanno effettuato la perquisizione domiciliare dopo aver rinvenuto sostanza stupefacente all’interno dell’appartamento.
Il controllo in una casa di Cisterna di Latina
Durante il controllo gli agenti hanno trovato la compagna convivente dell’uomo all’interno dell’abitazione. La perquisizione ha portato al sequestro di circa 10 grammi di cocaina, denaro contante, un bilancino di precisione e altro materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.
L’attività investigativa si è poi estesa a un secondo appartamento nella disponibilità della donna, dove è stata rinvenuta un’ulteriore sostanza identificata tramite narcotest come Catinone, uno stimolante dagli effetti simili alle anfetamine.
Arrestata una coppia
Alla luce degli elementi raccolti i due soggetti sono stati condotti presso gli uffici di polizia. Al termine delle formalità di rito sono stati dichiarati in arresto e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Per entrambi è stata applicata la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata successiva.
L’operazione
L’operazione si inserisce nell’ambito dei consueti controlli di polizia rivolti a persone sottoposte a misure restrittive, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la detenzione di sostanze stupefacenti e altri reati connessi.
In questo caso la presenza di droga, denaro e strumenti per il confezionamento ha portato a un immediato approfondimento investigativo, culminato con il sequestro del materiale e l’arresto dei due conviventi.
Questa operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato di Cisterna di Latina nel monitoraggio del territorio e nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. I controlli domiciliari rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il rispetto delle misure restrittive e prevenire la commissione di nuovi reati da parte di soggetti già sottoposti a provvedimenti giudiziari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.