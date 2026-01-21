Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci arresti e venti perquisizioni: questo il risultato di una vasta operazione antidroga condotta dalla Squadra mobile di Trieste. L’azione, coordinata dalla procura della Repubblica, ha colpito un gruppo criminale specializzato nello spaccio di stupefacenti,che aveva organizzato un sistema di consegna a domicilio per i propri clienti. L’indagine è stata avviata dopo una violenta aggressione avvenuta in città, rivelatasi poi un regolamento di conti per il controllo delle piazze di spaccio.

Le indagini e l’origine dell’operazione

L’indagine ha avuto inizio nel gennaio dello scorso anno, quando una violenta aggressione tra cittadini stranieri ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine a Trieste.

Quello che sembrava un semplice scontro di piazza si è presto rivelato un episodio legato alla lotta per il controllo del territorio e alla spartizione delle aree di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il gruppo criminale e il modus operandi

L’attività investigativa ha permesso di individuare una struttura criminale ben organizzata, guidata da due fratelli che gestivano le operazioni tramite ordini telefonici.

La droga veniva poi consegnata ai clienti direttamente nelle loro abitazioni, seguendo un modello simile a quello delle consegne a domicilio. Questo sistema ha consentito al gruppo di effettuare migliaia di cessioni, con una media di centinaia di clienti serviti ogni giorno.

Perquisizioni e arresti

Al termine delle indagini sono stati emessi decreti di perquisizione nei confronti di tredici persone ritenute responsabili, in concorso, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le perquisizioni hanno interessato anche sette persone non formalmente indagate, ma comunque legate al gruppo criminale. Complessivamente l’operazione si è conclusa con dieci arresti e venti perquisizioni eseguite.

Sequestri e recupero di merce rubata

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno sequestrato circa due chili di cocaina e 16mila euro in contanti.

Inoltre è stata recuperata e posta sotto sequestro anche una notevole quantità di merce rubata, tra cui abbigliamento e profumi di marca che i clienti utilizzavano come forma di pagamento per la droga.

L’attività della Squadra mobile è stata supportata da intercettazioni telefoniche e pedinamenti, strumenti che hanno consentito non solo di smantellare la rete di distribuzione al dettaglio della droga ma anche di risalire ai fornitori dei due fratelli a capo dell’organizzazione.

IPA